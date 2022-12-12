МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российская семья тратит на оплату коммунальных услуг в среднем около 5,5 тысячи рублей в месяц или около 10% доходов. Уменьшить эти траты помогут внимательность, знание особенностей учета услуг ЖКХ и некоторые лайфхаки, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Юрист раскрыла, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Во-первых, можно воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Этот путь не для всех, но для многих: на субсидии нужно иметь право. Убедиться в том, что вы им обладаете, можно на сайте регионального министерства социальной защиты или в управлении соцзащиты населенного пункта. В большинстве из них созданы центры предоставления мер соцзащиты, в которых можно оформить все необходимые документы. К числу таких мер относится, к примеру, компенсация от 5 до 20 % расходов на коммунальные ресурсы и жилищно-коммунальные услуги.

Во-вторых, необходимо проверить приборы учета воды и срок их поверки. После истечения срока расчет будет производиться по нормативу потребления, и, как правило, он выше, чем по показаниям. Однако в случае, когда расход воды выше установленной нормы, выгоднее обходиться без счетчиков.

А в управляющей компании или ТСЖ можно получить информацию о возможности установки в вашей квартире прибора учета тепловой энергии. Если дом теплый, батареи большую часть отопительного сезона перекрыты, то и экономия окажется существенной. Названы платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

В-третьих, если в квартире холодно, а из крана бежит недостаточно горячая вода — требуйте перерасчет. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, будет составлен комиссионный акт с замером температуры помещения или воды и, если показатели ниже нормативных, оплата за горячую воду будет проведена по тарифу холодной воды, а плата за тепло существенно снижена.

В-четвертых, необходимо провести ревизию: все ли зарегистрированные лица проживают в квартире? Если нет — подать заявление на перерасчет, подтвердив иное место жительство членов семьи, тогда из оплаты исключат услуги, рассчитываемые по числу проживающих. Всеми ли услугами пользуетесь? Как насчет радио или общедомовой антенны? Многие провайдеры предлагают совмещение услуг телефонии, интернета, телевидения, домофона в едином тарифе, и это может быть выгоднее.

В-пятых, на просторах интернета есть множество бытовых лайфхаков от технических новинок (насадки на краны, датчики движения, система умного дома, энергосберегающие лампы), до экзотических — самодельных. Все они позволяют экономить потребление ресурсов и, стало быть, траты. Но лишь в том случае, если эти средства законны.

"В любом случае, разумное потребление, сопряженное со знанием своих прав, позволяет экономить семейный бюджет и избежать пустых и ненужных расходов", — заключила Кудерко.