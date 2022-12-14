МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Домохозяйства Европы готовятся к отключениям. Почему так происходит в регионе с самыми высокими в мире тарифами на электроэнергию и как можно разрешить эту проблему, разбирался "Прайм". "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

НЕДОСТУПНАЯ РОЗЕТКА

В Европе — основном до недавнего времени регионе сбыта российских энергоносителей — наметились проблемы со снабжением домохозяйств электричеством в разгар отопительного сезона. И это — на фоне запредельных по среднемировым меркам тарифов.

Когда в марте средняя за месяц оптовая цена на электроэнергию в Швеции превысила 108 евро за мегаватт-час, во Франции — оказалась чуть выше 295 евро, а в Италии — составила почти 308 евро (максимальный уровень для стран ЕС), это выглядело фантастически дорого даже для зажиточной Европы. Но уже в августе цена в Швеции "подскочила" до 190 евро с лишним, а во Франции — почти до 493 евро. Италия снова оказалась в "рекордсменах": 543,5 евро за мегаватт-час.

Ближе к отопительному сезону ситуация на европейском рынке электроэнергии была уже не столь драматичной, как в летние месяцы, однако цены все равно остались заметно выше уровней предыдущих двух лет.

"По данным Ember, среднемесячная оптовая цена в ноябре во Франции составила 192,1 евро за мегаватт-час, в Италии — 224,7 евро за мегаватт-час, — рассказывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Елена Зотова. — В Великобритании, по данным Nordpool, электроэнергия стоила 158,9 евро за мегаватт-час. В среднем эти цены вдвое превышают уровень ноября прошлого года".

На этом фоне осенью в Германии, Франции, а также в Великобритании началось субсидирование тарифов, отмечает специалист.

ПОГОДА ПОДВЕЛА

Вероятно, теперь проблема решена, и европейцам больше нечего опасаться? Тем более, на официальном уровне фактически "реабилитирована" европейская угольная отрасль, считавшаяся до введения санкций против импорта российского угля неэкологичной и бесперспективной. Существенно вырос импорт в Европу сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно из США, да и цены на него уже миновали августовские пики, напоминает президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников. "По данным Всемирного банка, в конце лета европейцы покупали газ по 70 долларов за миллион BTU — британских тепловых единиц, — отмечает он. — В октябре цена упала едва ли не в два раза с пиковых значений — до 39 долларов. Это было в разы дороже, чем в США, но уже гораздо ближе к стоимости СПГ в Японии".

Однако эксперт уточняет: дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от погоды и готовности европейских домохозяйств и промышленности "ужимать" свои потребности.

Зотова из ИртТЭК отмечает: если холода сохранятся (а по прогнозам потепления не предвидится), то ЕС быстро использует имеющиеся запасы природного газа и будет вынужден продолжать закупать его по высоким ценам, в том числе в России. Тогда цены на электроэнергию в Европе продолжат расти и в ближайшие месяцы достигнут новых максимумов. "Европу ждет аномально холодная и безветренная зима, а это значит, что сэкономить на отоплении домохозяйств не получится, — уточняет эксперт. — Не будут работать и ветряные электростанции".

За первые 11 дней декабря запасы природного газа в хранилищах Европы уменьшились до 88,0% с 92,8%, обращает внимание специалист. "Европа из-за холодной погоды начала забирать газ интенсивнее обычного, — отмечает Зотова. — И это с учетом того, что в ЕС сейчас экономят на всем: отоплении общественных помещений, освещении, иллюминации и тому подобном".

СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ

Впрочем, проблема с обеспечением домохозяйств Европы электроэнергией явно не ограничивается вопросами тарификации. Негативная тенденция в разгар отопительного сезона вынуждает власти идти на крайние меры.Так, в конце ноября в одном из регионов Германии (Северный Рейн — Вестфалия) в связи с энергетическим кризисом введен режим "чрезвычайного финансового положения". А в начале декабря издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на консалтинговую компанию McKinsey, что потери Германии из-за "газового кризиса" только в 2022 году составят 100 млрд евро. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

Во Франции еще в середине прошлого месяца предупредили, что возможны отключения электроэнергии в зимний период на несколько дней из-за неготовности атомных электростанций к отопительному сезону, а в некоторых районах страны, по словам премьер-министра Элизабет Борн, не избежать точечных краткосрочных отключений.

В Великобритании местный оператор энергетических сетей, компания National Grid, готовит к экстренному вводу в эксплуатацию две резервные угольные электростанции.

Дополнительные расходы на обеспечение энергетической безопасности Евросоюза в 2023 году в ситуации отказа от газа из России должны составить 100 млрд евро, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Впрочем, и эта цифра выглядит неокончательной, учитывая, что она практически совпадает с оценкой потерь, которые только в текущем году понесла одна лишь Германия.

В этой ситуации есть смысл задуматься о восстановлении "энергетических мостов" с Россией, полагает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Он отмечает: на отраслевом мероприятии, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) на прошлой неделе, руководителям, представителям политических кругов и консультантам задали вопрос, сделает ли Евросоюз Россию снова своим основным поставщиком газа. Мнения, по свидетельству журналиста, разделились в соотношении 40% на 40% (остальные не определились).

Сам Блас, по его собственному признанию, относит себя к сторонникам такого развития событий. И не исключено, что это станет единственным спасительным сценарием для энергетики Европы.