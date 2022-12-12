МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Кредит стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни: по всем каналам банки предлагают займы на любой вкус. Но есть несколько категорий граждан, кому точно не стоит соблазняться самыми привлекательными условиями, рассказал "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Названы случаи, когда банк заставит вернуть кредит досрочно

Во-первых, это те, кто уже имеет непогашенные кредиты. Эксперт отметил, что закредитованным гражданам, которые тратят на погашение старых задолженностей 30-50% своего бюджета, действительно лучше отказаться от новых займов. Однако, по данным КонфОП, около половины (45%) россиян берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам.

"Подобная стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме. Если он берет кредит не на полное погашение, а лишь на обслуживание долга, то оказывается с двумя незакрытыми кредитами. Помимо этого, для рефинансирования кредитов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ситуация, когда человек отдает на погашение кредитов 80% и более своего бюджета) банки не могут предлагать кредиты по низким ставкам, а наоборот, из-за высоких рисков — только по максимальным. Наконец, не совсем понимая сложность своей ситуации, люди могут обращаться за займами в МФО на оплату процентов по старым долгам, а этот инструмент только ухудшит и без того печальную ситуацию", — объяснил Поздняков.

Во-вторых, стоит остерегаться брать кредиты тем, кто не знает, как работает система кредитования. Вернуть банку деньги нужно с процентами за определенный срок, но как они рассчитываются, когда платить и какой может быть переплата, понимают не все. "Да, у кредитных карт есть льготные периоды, но далеко не все потребители этих кредитных продуктов понимают, как они работают. Даже у кредитных карт с долгим льготным ("грейс") периодом есть большое количество ограничений, и при недостаточном знании этих условий можно получить немаленький долг", — предупредил Поздняков.

В-третьих, опасно брать кредиты тем, у кого нет постоянных источников дохода.

Разумеется, чисто формально отсутствие постоянной работы не может являться основанием для отказа в выдаче кредита, подчеркнул эксперт. Низкий уровень дохода может остановить банк от выдачи кредитных средств заемщику, но это зависит от ситуации. "У каждого банка свои процедуры определения порогового уровня дохода, ниже которого банк откажет в кредите. Но люди с нестабильным доходом могут клюнуть на рекламу, которая соблазняет безрассудным потреблением и склоняет к импульсивным покупкам. А это часто заканчивается новыми обязательствами перед банком и, в конце концов, долговой ямой", — отметил Поздняков.

Поэтому прежде чем обращаться в кредитную организацию, проведите расчеты и определите свое финансовое состояние. Чтобы рассчитать его, эксперт привел пример. Допустим, ваша зарплата — 80 тысяч рублей. Ваши постоянные расходы — 30 тысяч рублей: это могут быть коммунальные платежи, затраты на питание и отдых, налоги, содержание детей и прочее. Таким образом, у вас остается 50 тысяч ежемесячно — это и есть ваш располагаемый доход. Половина от него — 25 тысяч — могут быть выплаты по кредиту, так чтобы вы и ваш семейный бюджет чувствовали себя в безопасности. Однако свыше этого лимита тратить на кредит не рекомендуется. Если же выплата составляет более половины располагаемого дохода, то, возможно, от такого займа стоит вообще отказаться, заключил Поздняков.