МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В век цифровых технологий никого не удивишь тем, что у каждого человека на земле есть незаменимый помощник и практически самый лучший друг под рукой — смартфон. Поэтому особенно грустно, когда этот самый друг и помощник вдруг ни с того ни с сего начинает выходить из строя. Ведь вроде бы там нет ничего такого, что может со временем ломаться, стереться или еще что, но постепенно он перестает нормально заряжаться, иногда даже теряет связь с компьютером при подключении и другие неприятности. О том, как продлить жизнь вашему смартфону, рассказал "Прайм" ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков. Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя публиковать в Сети

Он напомнил, что хоть смартфон и сделан практически непроницаемым для окружающей среды, у него есть своя "ахиллесова пята", а именно — порт зарядки. Со временем, как бы вы ни старались его обезопасить от внешней среды, носить в специальных футлярчиках, сумочках и так далее, но пыль и грязь в любом случае постепенно попадает на контакты зарядки. Месяцами, а иногда даже и годами пыль внутри разъема накапливается и уплотняется.

"Пыль сама по себе хороший проводник, поэтому она может замкнуть контакты, тогда смартфон, издав прощальный писк, больше уже никогда не включится. Либо из-за нее вы просто не сможете засунуть разъем зарядки в порт. Но даже если вы смогли обезопасить гаджет от пыли, то в любом случае не сможете защитить его от окружающего воздуха, который со временем начинает покрывать окислом контакты разъема зарядки", — отметил эксперт.

Всего этого можно легко избежать, если хотя раз в два-три месяца делать чистку внутри разъема, рекомендует Новиков. Такая чистка занимает буквально пять минут, но этим вы сможете уберечь свой смартфон еще на долгие годы от посещения ремонтных мастерских. Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Эксперт подчеркнул, что в самой чистке нет ничего сложного, но требуется определенная доля осторожности, так как при довольно заметном усилии возможно выломать контакты внутри порта смартфона. Для процедуры потребуется тоненькая иголка или довольно тонкие и качественные зубочистки. Новиков предостерег пользователей от использования некоторых видов зубочисток, которые предлагают в ресторанах или пиццериях, и которые по виду похожи на спички. "Этими спичками-зубочистками точно не стоит пытаться почистить, особенно если у Вас смартфон с разъемом micro USB", — отметил он.

Желательно взять какую-нибудь жидкость с большим содержанием спирта: водка, одеколон и тому подобное. Капните одну каплю внутрь разъема либо опустите в него иголку или зубочистку и осторожно почистите внутри разъема. Спирт поможет обезжирить контакты от налета и размочить особо въевшуюся грязь, а иголочкой или зубочисткой вы сможете всю ее вытащить, пояснил эксперт.

Необходимо быть крайне осторожными при чистке разъемов смартфона, так как есть большой риск сломать контакты внутри, тогда ваш гаджет сразу же попадет в ремонтную мастерскую.