МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На протяжении дня мы оказываемся в ситуации, когда батарея в смартфоне садится, и мы можем остаться без связи. Тогда возникает вопрос: можно ли использовать смартфон или планшет, когда он на зарядке. Гипотетически пользоваться гаджетом во время подзарядки возможно, если, например, отвечать на разовые звонки, но это при условии, что у вас установлен качественный аккумулятор — заводской, или же, если вы его меняли, оригинальный, рассказал "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Киберэксперт раскрыл, как мошенники перехватывают звонки и СМС

"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — отметил он.

Еще один важный момент, на который обратил внимание эксперт — это выход в Интернет.

"Разовое использование, чтобы найти какую-либо информацию, ни к чему плохому не приведет. Но если вы будете оставлять смартфон включенным, но пользоваться им в режиме зарядки какими-то ресурсоемкими приложениями, то тогда получится, что с одной стороны идет заряд, а с другой — разряд. Вследствие этого аккумулятор начинает нагреваться и это не очень хорошо сказывается на его жизненном цикле, хотя и большинство из них сейчас очень и очень качественные", — объяснил Кусков.

Исходя из этих же особенностей перегрева, нецелесообразно в режиме работы оставлять аккумулятор в каком-то плотном чехле, чтобы он не нагревался еще больше, отметил эксперт. У такой беспечности могут быть трагические последствия.

"Поэтому, если вам нужно разово ответить, то вы можете это делать без проблем, если же нужно поработать на телефоне, то все-таки лучше это делать вне условий подзарядки, а либо до, либо после, или же просто использовать другое устройство", — подытожил Кусков.