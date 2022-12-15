Аналитик Васильев посоветовал надолго попрощаться с долларом как с надежным активом
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. С долларом как с надежным и безопасным активом можно попрощаться надолго, а с паритетом доллара и евро — как минимум на ближайшие полгода, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он подчеркнул, что одним из главных итогов 2022 года на валютном рынке стал подрыв доверия к доллару после заморозки Западом валютных резервов России, блокировки валютных счетов российских компаний и граждан, а также отключения от системы SWIFT крупнейших российских банков.
"Кроме этого, сохраняются риски расширения западных санкций на российскую биржевую инфраструктуру (Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, НКЦ). Это делает доллар и евро токсичными для россиян", — добавил Васильев.
Поэтому, несмотря на беспрецедентные санкции, кризис в российской экономике и снижение цен на нефть, рубль с начала года укрепился к доллару на 18%, с 75 до 63 рублей за доллар.
По прогнозам аналитика, не только Россия теперь перестанет вкладывать валютные резервы в долларовые активы. Другие крупные страны, такие как Китай, Индия, страны Ближнего Востока, вероятно, перестанут полностью доверять текущей доллароцентричной финансовой системе и будут постепенно развивать альтернативные системы.
Помимо этого, в ближайшей перспективе можно забыть о паритете евро к доллару — эту необычную картину мы наблюдали в начале осени. В ближайшем будущем, по мнению Васильева, евро будет дороже доллара.
Однако основания для возвращения к паритету все же есть. Экономисты ожидают, что рецессия затронет Европу сильнее, чем США, а инфляция из-за энергокризиса в Старом свете окажется выше. При этом ключевая ставка ЕЦБ ниже, чем у ФРС, и в тяжелых условиях еврорегулятору придется смягчать политику. Это окажет давление на евро, а инвесторы на фоне рецессии вновь побегут в защитный доллар. Таким образом, обе валюты сравняются, заключил эксперт.
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