МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. С долларом как с надежным и безопасным активом можно попрощаться надолго, а с паритетом доллара и евро — как минимум на ближайшие полгода, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Брокер раскрыл хитрость, как правильно покупать доллары

Он подчеркнул, что одним из главных итогов 2022 года на валютном рынке стал подрыв доверия к доллару после заморозки Западом валютных резервов России, блокировки валютных счетов российских компаний и граждан, а также отключения от системы SWIFT крупнейших российских банков.

"Кроме этого, сохраняются риски расширения западных санкций на российскую биржевую инфраструктуру (Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, НКЦ). Это делает доллар и евро токсичными для россиян", — добавил Васильев.

Поэтому, несмотря на беспрецедентные санкции, кризис в российской экономике и снижение цен на нефть, рубль с начала года укрепился к доллару на 18%, с 75 до 63 рублей за доллар.

По прогнозам аналитика, не только Россия теперь перестанет вкладывать валютные резервы в долларовые активы. Другие крупные страны, такие как Китай, Индия, страны Ближнего Востока, вероятно, перестанут полностью доверять текущей доллароцентричной финансовой системе и будут постепенно развивать альтернативные системы.

Помимо этого, в ближайшей перспективе можно забыть о паритете евро к доллару — эту необычную картину мы наблюдали в начале осени. В ближайшем будущем, по мнению Васильева, евро будет дороже доллара.

Однако основания для возвращения к паритету все же есть. Экономисты ожидают, что рецессия затронет Европу сильнее, чем США, а инфляция из-за энергокризиса в Старом свете окажется выше. При этом ключевая ставка ЕЦБ ниже, чем у ФРС, и в тяжелых условиях еврорегулятору придется смягчать политику. Это окажет давление на евро, а инвесторы на фоне рецессии вновь побегут в защитный доллар. Таким образом, обе валюты сравняются, заключил эксперт.