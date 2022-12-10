МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Власти Китая смягчают политику нулевой терпимости к коронавирусу. Вопрос смягчения антиковидных мер стал жизненно важным для экономического роста и социальной стабильности страны. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что выход КНР из тени подхлестнет, как экономику как самого Китая, так и всего мирового хозяйства. Но только процесс этот быстрым не будет. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

В среду власти Китая на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19 приняли решение о дальнейших мерах ее оптимизации, которые включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.

ОСТОРОЖНЫМИ ШАГАМИ

Отношение Китая к проблеме COVID-19 кажется немного устаревшим на фоне отмены ограничений в подавляющем большинстве стран. Однако оно продиктовано местными особенностями: скученностью огромного населения и проблемами экологии. То есть массовая заболеваемость могла бы чрезмерно перегрузить систему здравоохранения, объясняет ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

По его мнению, смягчение карантинных мер будет полезно, прежде всего, самому Китаю, ведь множество ограничений снижают деловую активность и повышают градус социального недовольства.

К тому же внутренние ограничения уже начали сказываться на внешнеэкономических связях. Некоторые компании задумались о выводе производств в другие страны, например, Вьетнам и Индию.

Выход Китая из карантинных ограничений будет носить постепенный характер, в соответствии с распространённой здесь практикой реформ в любой области: «нащупывая камни, перебираться через реку», предполагает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрий Плеханов.

Полное открытие сдерживается пока низким уровнем вакцинации среди пожилого населения и недостаточной обеспеченностью медицинским оборудованием.

"Но и издержки политики нулевой терпимости к коронавирусу становятся все более высокими для китайской экономики и общества", — рассуждает аналитик.

Расходы на проведение массового тестирования населения ложатся непосильным бременем на бюджеты региональных властей, а население демонстрирует "все более высокий уровень усталости от жестких антиковидных мер".

КИТАЙ УСКОРЯЕТСЯ

Из-за карантинных ограничений в последние два года экономический рост в Китае замедлился. Смягчение ограничений простимулирует рост потребительских расходов и позволит увеличить загрузку производственных мощностей, которая находится на самом низком за пять лет уровне, подчеркивает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Это особенно важно в нынешних условиях. "Сектор недвижимости, на который в Китае сегодня приходится около 20 % экономической активности, вплотную приблизился к перегреву. Продажи многих товаров на мировом рынке сократились, поскольку глобальный спрос уменьшился, денежно-кредитная политика стала более жесткой, а инфляционное давление нарастает", — указывает он.

Смягчение антиковидной политики в сочетании с более активными мерами по стимулированию спроса позволит властям КНР осуществлять поддержку экономики сразу по нескольким направлениям.

"В этом году инвестиции оставались одним из основных направлений этой поддержки. Если в 2023-м к ним добавятся еще и меры по стимулированию спроса, то китайскую экономику ожидает ускорение темпов экономического роста", — уверен Плеханов.

ЧЕГО ЖДАТЬ МИРУ

Cмягчение ковид-ограничений в КНР положительно повлияет на рост мировой экономики, говорят эксперты. Это улучшит ситуацию с логистикой движения товаров и сырья, говорит Кочетков. Также это касается спроса на нефть. На пике карантинных мер потребление нефтепродуктов в КНР сократилось более чем на 1 млн баррелей в сутки. Соответственно, восстановление дорожного трафика будет крайне полезно для российского экспорта нефти. Россия угодила в центр нового "газового треугольника" на Востоке

По оценкам аналитика, карантинные ограничения на пике затрагивали до 20%-25% китайской экономики. Это непосредственное влияние на промышленную и потребительскую активность. Последняя страдала больше всего, в некоторых случаях у людей даже не было возможности посещать магазины.

Соответственно, послабления в ограничениях уже в ближайшее время приведут к росту розничных продаж и увеличению спроса на новые товары в промышленности.

Между тем, есть и определённые риски признает аналитик. Оживление экономики Китая повысит спрос на сырьевые ресурсы, а это повод для роста их цен.

"Дополнительная потребность КНР в нефти на 1-2 млн баррелей в сутки в условиях легкого дефицита на рынке способна разогнать котировки на 10-20 долларов к текущим значениям. Если же учитывать тот факт, что дополнительные доходы вернутся в виде спроса на китайские товары, то некоторый всплеск сырьевой инфляции КНР не повредит", — считает Кочетков.

По мнению Смирнова, снятие ковид-ограничений и рост потребительских расходов увеличат спрос на поставки со стороны зарубежных экспортеров, стимулируя развитие международной торговли и глобальный экономический рост.

За последние тридцать лет интеграция Китая в международную торговую систему способствовала снижению цен на многие промышленные товары.

"Сегодня это чрезвычайно важно в условиях беспрецедентной инфляции", — убежден экономист.

По мере сокращения локдаунов в Китае произойдет оживление на основных товарных рынках — как базовых металлов, так и энергоресурсов.

"С одной стороны, для мировой экономики это будет означать рост себестоимости. Но одновременно будет происходить и увеличение производства на китайских предприятиях и расширение товарооборота, что снизит стоимость готовой импортируемой продукции для всех регионов. Поэтому в итоге для потребительской инфляции эффект может быть хорошо тормозящим", — отмечает начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Европа нащупала новое дно в нефтяном потолке

Вместе с тем, эксперты предлагают не преувеличивать влияние смягчения ковид-ограничений на рост мировой экономики. По словам Евгения Смирнова, значимым барьером будет выступать эскалация геополитической конкуренции между США и Китаем и продолжающийся между ними торговый конфликт.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ КИТАЙ

Проблема заключается только в том, что усиления/ослабления локдаунов остаются в Поднебесной циклическими. Устойчивого снятия всех ограничений не происходит, а политика нулевой терпимости не позволяет уверенно говорить о возможности такого снятия во всех регионах в ближайшем будущем, считает Александров.

Сроки реализации послаблений в КНР вряд ли будут быстрыми. Ограничения будут отменяться постепенно и с оглядкой на эпидемиологическую обстановку. К тому же зима и ранняя весна — это далеко не лучший период для отмены всех ограничений.

По мнению Андрея Кочеткова, постепенной отмены ограничительных мер можно ожидать в течение полугода до лета 2023 года. За это время Китай планирует ускорить вакцинацию наиболее рискованных групп населения, что позволит создать иммунный барьер для будущих вспышек, неизбежных на пути смягчения мер контроля над распространением болезни.