МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подавляющая часть судебных споров в сфере ЖКХ связана с тем, что жители не заплатили за услуги и ресурсы. Однако, действительно, бывают и случаи так называемых "несправедливых" долгов. Впрочем, зачастую они тоже связаны с бездеятельностью жителей. Что надо делать, чтобы избежать таких ситуаций, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев. Юрист раскрыла, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Зачастую жители сообщают об имеющихся у них льготах только в суде. "Безусловно, и в этих случаях управляющие компании пересчитывают начисления, но было бы проще, если бы жители заблаговременно сообщали УК о праве на снижение коммунальной платы. Ведь чтобы снизить коммунальную плату, управляющая компания должна как минимум знать о ваших льготах", — отмечает специалист.

Нередко жители не сдают показания приборов учета и получают счета с расчетами по нормативам. При этом иногда в квартире прописаны или зарегистрированы люди, которые фактически там не живут. Это только кажется, что цифры небольшие, но на самом деле, по словам Ковалева, за год может набежать очень приличная сумма.

Также к этому может привести окончание сроков службу счетчиков — люди просто забывают, что им надо вызвать специалиста управляющей компании и заменить прибор учета или осуществить его проверку.

Сейчас зима и нужно помнить, что существуют четкие нормативы отопления и температуры в жилых помещениях.

"Если вдруг авария или температура в вашей квартире держится ниже нормы хотя бы несколько дней, вы уже имеете право на перерасчет и не должны платить за отопление", — говорит эксперт.

Более того, и управляющая компания не будет за них платить, но она должна иметь соответствующие основания, чтобы выдвинуть претензии ресурсной организации, а для этого просто необходимо ваше обращение и фиксация факта некачественного отопления. Если вы не зафиксировали его, то платить придется по полной, пусть это кажется и несправедливым.

Эксперт советует общаться со своей управляющей компанией — во многих ситуациях это поможет избежать переплат и несправедливых начислений.