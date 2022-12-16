МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Все знают, что полезные жирные омега-3 кислоты содержатся в рыбе. Среди дорогих это лосось и тунец, среди дешевых — скумбрия и сельдь. Но традиционный русский продукт — льняное семя — практически не уступает им в содержании этих кислот, рассказала агентству "Прайм" руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова. В Испании назвали самый незаменимый продукт из России

"Льняное масло, как и льняное семя, которое продается и в целом виде, и дроблеными, можно заливать теплой водой (стакан воды на половину стакана льняного семени) и оставлять на ночь. На утро будет получаться льняная кашка. Это достаточно приятное на вкус блюдо, которое содержит не только огромное количество омега, но еще и белок", — сказала она.

Этот продукт можно рекомендовать тем, кто активно занимается спортом. Он будет помогать организму восполнять теряемые микронутриенты. Конечно, ни один БАД — ни импортный, ни отечественный, не сможет заменить микроэлементы и витамины из еды. Лучший их источник — разнообразная еда.

"Ваша тарелка должна быть максимально разноцветной и содержать как можно больше разных продуктов. Используйте в готовке крупы, овощи, всевозможные источники животного белка (мясо, рыбу, любую птицу), жиры, масла (сливочное и растительное)", — заключила Бронникова.

По ее мнению, не стоит чрезмерно полагаться на разрекламированные витаминные комплексы — есть риск, что человек получит гипердозы ненужных совершенно веществ, порой — токсичных (так как витамины имеют свойство накапливаться), а каких-то не получит вовсе. Поэтому важно обратить внимание, прежде всего, на питание.