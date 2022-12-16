МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,50% годовых. Текущий уровень ставки вполне соответствует экономической ситуации в стране, рассказал "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Решение ожидалось инвесторами экономистами, сказал он. В этом году ставка было повышена до 20%, а затем последовательно сокращалась. Осенью ЦБ взял паузу, чтобы понаблюдать за ценовым компонентом.

Антонов заметил, что ставки по кредитам и депозитам постепенно в сложившихся условиях мало реагируют на решения ЦБ в моменте — политика регулятора эффективна, последовательна и прозрачна, а потому финансовые учреждения могут заранее просчитать траекторию и свои действия. Ставки по депозитам незначительно растут, как и ставки по кредитам. Банкам надо зарабатывать.

По мнению аналитика, дальнейшие решения по ставке будут зависеть от инфляции и потребительского спроса в России. Банк России повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке

"Можно ожидать, что до конца первого квартала 2023 года ставка сократится дополнительно на 0,5%. Это будет важным шагом в снижении дефицита "длинных" денег и стимулировании инвестиционной активности", — считает Антонов.

Что же касается доллара и евро, то они оставили новости без внимания. До конца дня доллар сохранится в диапазоне 64-65 руб., евро останется в пределах 68-69 руб, прогнозирует аналитик.

"Очень успешный год для рубля продолжается и в этом колоссальная победа Банка России на зависть геоэкономическим недоброжелателям", — подытожил Антонов.