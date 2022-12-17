МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Отпуск люди предпочитают оформлять по-разному: одни хотят побольше дней отдохнуть, а другие — получить больше денег. Как лучше поступить, чтобы увеличить размер отпускных, рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Юрист объяснила, как увеличить отпуск до 45 дней

Она напоминает, что ежегодный отпуск рассчитывается стандартно, из года в год, исходя из среднего дневного заработка работника. Расчетный период для исчисления среднего заработка — 12 календарных месяцев. В связи с этим дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни.

"Также стоит учесть, что, если за период в 12 месяцев вы были на больничном, в командировке, то это приведет к "удешевлению"отпускных дней", — предупреждает юрист.

Поэтому если исходить из денежной выгоды, то в отпуск нужно идти в те месяцы, в которых будет больше всего рабочих дней. В 2023 году — это март (22 дня), август (23 дня), октябрь (22 дня).

Если ваша цель — увеличение количества дней отпуска, то эксперт советует внимательно изучить, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни в его период не входят. В таких случаях время отпуска продлевается на количество праздничных дней, поясняет Краснянская.

"Если в локально-нормативных актах компании не регламентированы внутренние правила оформления отпуска, можно оформить его с любого дня недели и на любое количество дней. Правда, согласно Трудовому законодательству, одна из частей отпуска в году должна быть 14 дней", — подытожила юрист.