МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Уже стало традицией, что банки подключаются к проведению предновогодних акций. Клиентам обещают выше процент по вкладам и ниже по кредитам. Но на самом деле, не стоит забывать, что банки, как правило, просто рекламируют самые выгодные условия — прежде всего, для них, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов. Финансист объяснил, что сейчас выгоднее вкладов

"Конечно, можно найти предновогодние предложения с повышенными ставками. Но такое поведение банков объясняется достаточно просто — в конце года у многих клиентов истекают депозиты и банки хотят удержать старых вкладчиков и привлечь новых", — пояснил он.

Кроме того, они заинтересованы в притоке денег от граждан, которые получили предновогодние премии либо годовые бонусы и пока еще не определились с планами на будущее. В этом случае у человека может появиться желание открыть депозит, тем более, что ставка может оказаться привлекательной.

Но в погоне за выгодными предложениями не стоит попадаться на уловки, которые могут использовать банки, предупреждает Бадалов. "Чаще всего они идут на рекламу наиболее выгодных условий, например, самая высокая ставка действует от одного миллиона рублей или на период несколько лет", — отметил он.

Также стоит помнить о комбинировании процентных ставок — банк может обещать высокий процент только на часть периода действия депозита, а потом ставка вернется к обычным значениям. Конечно, самое опасное, что может поджидать клиентов — сложные инвестпродукты. В них присутствует депозит, но конечный результат зависит от инвестиционной составляющей, которая непредсказуема.

"Банк России сейчас уделяет больше всего внимания именно борьбе с такого рода уловками, потому что в ситуации с инвестпродуктами вкладчик может лишиться части своих средств", — заключил финансист.