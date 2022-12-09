МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мы привыкли слышать о том, что в банк можно вернуть деньги позднее обещанного времени платежа, пусть и с комиссией. Однако бывают случаи, когда кредитная организация может заставить вас вернуть весь займ раньше указанного срока, рассказал агентству "Прайм" и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. Финансист объяснил, что сейчас выгоднее вкладов

"Условия, согласно которым банк может потребовать полностью досрочно погасить кредит, установлены Федеральными законом № 353 "О потребительском кредите (займе)" и связаны с возможными серьезными нарушениями обязательств договора кредитования", — отметил он.

Прежде всего, кредитор имеет право потребовать погасить весь долг целиком, если заемщик допускает длительные просрочки — более 60 дней за последние полгода. Для кредитов на короткий срок — до 2-х месяцев — при просрочке свыше 10 дней.

Банк о своем решении обязан уведомить заемщика и предоставить ему разумный период для полного погашения кредита, обычно на это дается месяц, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что речь именно о праве, а не об обязанности, поэтому на практике досрочно погасить весь долг кредиторы требуют при достижении значительно более продолжительных просрочек (120 дней и более), или же когда речь идет о кредитном мошенничестве или явном отказе должника исполнять обязательства — в этих случаях зачастую досрочное истребование является первым шагом к началу судебной стадии взыскания.

Еще один повод потребовать полного погашения кредита раньше срока — в случае его нецелевого использования. Но и это должно быть прописано в договоре, отметил собеседник агентства. Опасные связи: из каких банков лучше забрать свои деньги

"Например, если полученные денежные средства вместо покупки автомобиля и передачи его в залог, были потрачены на развитие бизнеса. Но это довольно редкий случай, так как при выдаче целевых кредитов банк, как правило, полностью контролирует движение денежных средств и не допускает возможности их нецелевого использования. Так, например, выдаваемый автокредит, наверняка, напрямую уйдёт в оплату машины автосалону, минуя руки заемщика", — пояснил он.

Также банк может потребовать погасить весь долг досрочно в случае неисполнения обязанности по страхованию свыше 30 дней. "Если страховаться обязательно и при этом не предусмотрено увеличение ставки в случае неисполнения такой обязанности, банк может истребовать погашение долга. Но если для такого сценария в договоре предусмотрено увеличение ставки, то досрочное истребование заемщику не грозит, а при отказе от страхования ему нужно быть готовым платить повышенный процент", — отметил он.

При продаже долга (кредита) новому кредитору требования закона продолжают работать, поэтому, если заемщик соблюдает условия договора, то новый кредитор не может от него требовать досрочного погашения кредита.