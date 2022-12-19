МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В последние два месяца доллар терял свои позиции на мировом валютном рынке — ослабление к евро и иене составило 8%, а к юаню — 5%. Но это лишь временный эффект — в наступающем году американская валюта вновь обретет свою силу, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Когда золото станет новым долларом

В этом году, напомнил эксперт, доллар резко укрепился благодаря самому быстрому за 40 лет циклу ужесточения монетарной политики ФРС для борьбы с высокой инфляцией в США, а также на фоне бегства капитала из Европы в США из-за украинского конфликта и энергокризиса. Временное ослабление происходило лишь на намеках о смягчении тактики ФРС и уже сходит на нет.

В 2023 году поддержку доллару окажут глобальная рецессия, а также геополитические противоречия, деглобализация, рекордная за десятилетия глобальная инфляция, быстрый подъем процентных ставок западными Центробанками в условиях накопленных долгов, энергетический и продовольственный кризисы, что, вероятно, приведет к глобальному экономическому спаду в будущем году.

"В результате рецессии сократятся прибыли компаний и глобальные инвесторы, вероятно, побегут из рынка акций и других рискованных активов в защитный доллар, что приведёт к его укреплению", — считает эксперт.

Дополнительную поддержку доллару окажет вероятное повышение ставки ФРС до 5,25% в первой половине 2023 года. Если же инфляция в США будет более устойчивой и укоренится в экономике, то американский регулятор поднимет ставку еще выше. Некоторые эксперты на рынке указывают на возможность подъема ключевой долларовой ставки вплоть до 7-10% годовых.

"Долларовая процентная ставка и так уже является самой высокой среди крупных западных экономик, что привлекает инвесторов со всего мира возможностью вложить накопления в долларовые активы", — убежден Васильев.

Наконец, по его словам, в новом году не исключены геополитические обострения на Ближнем Востоке или по линии США-Китай. В случае усиления глобальной неопределенности инвесторы традиционно побегут в самый защищенный и ликвидный актив — доллар.