МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Китай и Саудовская Аравия намерены торговать нефтью за юани. С чем связано это решение, кому оно выгодно и какую пользу может извлечь из этого Россия, выяснял "Прайм". Китай одумался: кому придется поплясать, когда отменят "ноль-ковид"

НЕФТЕЮАНЬ ВМЕСТО НЕФТЕДОЛЛАРА

На днях завершился трехдневный визит генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. В ходе визита стороны подписали "всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве" и утвердили план гармонизации между долгосрочными программами двух государств — "Видение-2030" Эр-Рияда и инициативой Пекина "Один пояс — один путь". Общая стоимость запланированных двусторонних контрактов накануне встречи оценивалась более чем в 29 миллиардов долларов.

По итогам общения китайского лидера с главами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и масштабного китайско-арабского саммита было согласовано создание совместного инвестиционного совета и центра ядерной безопасности.

Однако центральным событием поездки "товарища Си" в королевство саудитов многие наблюдатели, по всей видимости, сочли совсем иное обстоятельство. Так, агентство Reuters обратило внимание, что глава КНР в ходе своего визита призвал страны Персидского залива проработать возможность продажи нефти и природного газа, поставляемых в Китай, непосредственно за китайскую валюту. Агентство S&P Global констатировало, что "Китай открыл дверь торговле нефтью и природным газом за юани".

О том, что Саудовская Аравия рассматривает вариант продажи нефти за юани, писали еще весной этого года. Это связано с постепенным снижением роли доллара как основной валюты международных расчетов и началось достаточно давно. По данным СМИ, переговоры между Китаем и Саудовской Аравией о переводе части контрактов в юани идут с разной степенью интенсивности уже около шести лет. Еще в 2018 году Шанхайская биржа запустила торги нефтяными "юаневыми" фьючерсами.

"В последнее время переговоры о расчетах за нефть в китайской валюте активизировались, поскольку доллар на глазах утрачивает свои позиции главной мировой расчетной единицы. Вся предварительная работа уже, насколько можно судить, проведена, и перевести оплату саудовской нефти в юани можно сразу, как только будет достигнута окончательная договоренность", — говорит руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев.

В целом с учетом больших объемов двусторонней торговли частичный переход на юани возможен, полагает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Тестовые продажи могут начаться через год-два, но, судя по заявлениям саудовских чиновников, никто не торопится.

При этом взаимозависимость Саудовской Аравии и Китая на рынке нефти растет. Соединенные Штаты благодаря сланцевой революции сократили зависимость от импорта, причем снизили закупки нефти именно у арабских стран, у стран ОПЕК. Шаг в неизвестность: чем обернется эмбарго и потолок цен на нефть из России

"У той же Саудовской Аравии они закупают сейчас примерно полмиллиона баррелей в сутки, а раньше это было несколько миллионов баррелей. И саудиты понимают, что полное прекращение их поставок в США не станет для американцев катастрофой. А значит, политическая зависимость тоже снижается, а для Саудовской Аравии это риски. Поэтому они ищут протекцию в лице других крупных держав, от которых могут получить определенные гарантии, в том числе — в области безопасности", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

РАЗЛОЖИТЬ ЯЙЦА ПО КОРЗИНАМ

В России в текущем году тоже активизировалась дискуссия на тему отказа от доллара при расчетах за нефть, а в расчетах за газ с Европой уже происходит переход на рубли. Это важно не только ради снижения зависимости от США и их финансовой системы, но и для минимизации рисков блокировки платежей в долларах и евро, которые обрабатываются через корсчета в американских и европейских банках. Коптев допускает, что такая блокировка могла бы стать одним из инструментов давления в рамках ценового потолка. "Платежи за нефть выше определенной суммы просто перестанут проводиться", — поясняет он.

С учетом того, что юань стремительно превращается в мировую валюту, а сам Китай на ближайшее время становится главным центром притяжения российской экономики, перспектива перехода на китайскую валюту при поставках нефти выглядит позитивно. Вряд ли США смогут как-либо воспрепятствовать этому процессу. Вопрос скорее в другом — в каком объеме может осуществляться данный переход. По мнению Юшкова, вряд ли стороны заинтересованы перейти на 100-процентный объем торговли нефтью за юани.

"Скорее они будут раскладывать яйца в разные корзины. То есть взаиморасчеты и дальше будут интегрироваться, потому что зависимость друг от друга возрастает — Китай наращивает объем потребления нефти, и ему нужны надежные источники поставок. И он наращивает закупки и в России, и в Саудовской Аравии. Мы и саудиты сейчас поставляем в Китай примерно одинаковые объемы", — считает эксперт.

Из всего вышесказанного следует закономерный вывод, что Соединенные Штаты видят ключевую угрозу мировому господству доллара, в первую очередь, в лице России, которая бросила открытый вызов политической гегемонии Вашингтона. И в этой исключительной ситуации правящие круги в США рассматривают углубление сотрудничества между Китаем и Саудовской Аравией как попытку ухода безусловного вассала под протекцию других центров силы, что, в свою очередь, рассматривается в Штатах как результат международной активности Москвы. Сможет ли Россия в самом деле извлечь выгоду из сокращения доли доллара в расчетах на мировом рынке нефти, покажет время.