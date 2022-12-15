МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Рубль продолжает слабеть к основным валютам — за несколько дней курс по каждой из них повысился на пару-тройку рублей. С чем это связано, какие валютные курсы мы увидим до конца года и к чему готовиться после праздников, выяснил "Прайм". Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

НЕФТЬ И ИМПОРТ ПОДВЕЛИ

Курс российской валюты к доллару и евро продолжает заметно падать с начала декабря. Так, если в последний рабочий день прошлой недели доллар США по курсу ЦБ РФ стоил 62,57 рубля, а евро — 65,67 рубля, то курс на 14 декабря составил уже 63,21 рубля и 66,70 рубля соответственно. Во второй половине дня среды доллар поднялся к рублю на 1,1%, юань — на 1%, евро — на 1,1%.

По мнению экспертов, это связано с введением "нефтяного потолка" с 5 декабря. Это привело к сокращению притока нефтедолларов в экономику России и тем самым способствовало новой волне ослабления рубля, констатирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий. "Однако этот эффект смягчается переориентацией экспорта российской нефти в Азию, где она продается по ценам выше 60 долларов. Основные азиатские покупатели российской нефти — Китай и Индия — не поддержали введение потолка цен на российскую нефть.

Главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников добавляет, что ответные меры правительства России, включающие запрет на продажи странам, которые ввели потолок и присоединились к нему, также могут оказать давление на национальную валюту.

Также девальвации рубля способствует отток частного капитала, который вырос, в первую очередь, из-за ослабления ограничений на вывоз капитала за рубеж.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов отмечает, что профицит торгового баланса России в ноябре был в два раза ниже летних значений. "После введения потолка цен дисконт российской нефти Urals к Brent расширился, — указывает он. — Это не может не отражаться на курсе рубля, да и власти не против его ослабления, так как это помогает наполнению доходов бюджета".

Эксперты напоминают про активизацию импорта в преддверии в преддверии праздников, что способствует сокращению профицита платежного баланса и традиционные для конца года повышенные бюджетные расходы регионального и федерального уровня. Все это также давит на рубль.

НОВЫЙ ВИТОК ПАДЕНИЯ

При этом большинство экспертов не ждут значительного падения российской валюты до новогодних праздников. Вполне возможно, что пик спроса на валюту со стороны российских импортеров в преддверии новогодних праздников уже пройден, допускает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. А вот предложение валюты со стороны экспортеров в преддверии налогового периода, вероятно, еще не достигло пика. "Совокупность этих факторов оказывает давление на рубль, — резюмирует он. — До конца недели курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 62-64, а затем многое будет зависеть от динамики цен на нефть и активности экспортеров". Он не вернется. Почему доллар больше не будет равен евро

По мнению Суверова, в декабре пара "доллар-рубль" может вырасти до диапазона 63,5-64,5. Однако большее ослабление национальной валюты пока смотрится маловероятным. "Во-первых, на следующей неделе начинается подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что расширяет предложение иностранной валюты на отечественном рынке. Во-вторых, на фоне позитивных инфляционных данных в США на сырьевых рынках прослеживается рост аппетита к риску, что поддерживает валюты развивающихся рынков. В-третьих, спрос на валюту со стороны импортеров и физических лиц ограничен, что делает укрепление доллара ограниченным".

В январе же ослабление рубля продолжится, предполагают аналитики. Прежде всего, сохраняются риски геополитической нестабильности. "Совсем недавно — в конце сентября — происходило резкое укрепление рубля из-за угрозы введения блокирующих санкций против Национального клирингового центра. Тогда эта угроза не реализовалась, но вероятность такого сценария сохраняется", — напомнил Осадчий.

Дальнейшему ослаблению рубля помимо геополитических шоков и нефтяного потолка способствует дефицит федерального бюджета. Возобновление действия бюджетного правила также будет давить на отечественную валюту, считает Осадчий.

Эксперты сошлись на том, что в следующем году рубль будет устойчиво снижаться к доллару, евро и юаню. Темпы снижения будут зависеть от геополитики, макроэкономики, ситуации на фондовом рынке, спроса на рублевый долг и глобальной рецессии. Их консенсус-прогноз на 2023 год — 70-75 рублей за доллар, что оптимально для российского бюджета.