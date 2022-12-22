МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Злоумышленники мошеннических колл-центров пользуются похищенными хакерским путем базами данных сотовых операторов и некоторых российских банков, так что без труда знают набор минимальных персональных данных своих потенциальных жертв. Как правило, это номер мобильного телефона и ФИО, реже паспортные данные и адреса. Поэтому в случаях, когда уверенный в себе абонент решает поразвлечься путем оскорбления или троллинга мошенников, те иногда предпринимают ответные меры, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказал, как мошенники учат своих жертв обманывать банки

Самым простым, по его словам, действием является ответное оскорбление и угрозы. С такими проявлениями сталкивается большинство из тех, кто решает проявить агрессию или задает уточняющие вопросы.

Юрист отмечает, что "особо отличившихся" в троллинге граждан мошенники помещают в специальный список.

"Не секрет, что разные мошеннические центры используют разные методы обмана. Однако связаны они общими кураторами и общими целями. Поэтому тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они "прогоняют" через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги. И это будет для него самым худшим наказанием, а для мошенников — поводом для радости", — говорит Соловьев.

Еще одним способом мести мошенников является использование номера гражданина, который не особо вежливо с ними обошелся в обзвоне потенциальных жертв. Сегодня, как поясняет эксперт, возможность звонков с подменных номеров на федеральном уровне перекрыта, однако злоумышленники используют ресурсы региональных телефонных компаний. Вот мошенники и ставят номер того, кому хотят отомстить, в качестве источника звонка.

Понятно, что после этого обманутые люди указывают этот номер в своих заявлениях в правоохранительные органы как номер, с которого звонили мошенники.

"В целом все это говорит о том, что с мошенниками не стоит разговаривать. При малейшем сомнении необходимо класть трубку и не играть в "телефонную рулетку", — подытожил Иван Соловьев.