МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Главное новшество 2023 года — это введение единого детского пособия. Официальное название выплаты — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, рассказывает доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Россиянам объяснили, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

"Право на его получение будут иметь нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет. При этом получатели пособия должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России", — объясняет она.

Единое пособие заменит ранее существовавшие выплаты: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

"Главный критерий — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Кроме того, будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: с учетом не только доходов семьи, но и имущества, и даже банковских вкладов. Введен критерий нулевого дохода: на пособие не смогут претендовать семьи, где трудоспособные граждане не работают без уважительной причины", — говорит Фатима Дзоева. Экономист рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

По ее словам, размер пособия дифференцирован. Базовая выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Если при этом среднедушевой доход семьи все равно не составит регионального прожиточного минимума на человека, выплату увеличат еще на 25%, и она составит 75 %. Если и такой выплаты недостаточно до минимальной отметки, то пособие составит 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Пособие для нуждающихся беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) выплачивается по той же схеме, но исходя из прожиточного минимума взрослого человека.

Выплаты будет осуществлять Фонд пенсионного и социального страхования РФ (с 2023 года объединенный ПФР и ФСС). Подать заявление на пособие в Фонд можно будет через портал Госуслуг и МФЦ.

Как подчеркивает Дзоева, при введении единого пособия не отменяются прежние выплаты на детей, а предусматривается переходный период. "Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать — сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на соответствующие выплаты", — поясняет она.

МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, при введении любого нового пособия каждая семья оценивает для себя условия его получения.

Для этого необходимо сравнить ранее получаемые выплаты и ту сумму, которую семья будет получать с 1 января 2023 года в том случае, если согласиться перейти на универсальное пособие.

Как поясняет экономист, механизм расчета величины нового пособия прост. Если семья получает менее 50% от регионального детского прожиточного минимума (ПМ), то она получит эти 50%. Далее суммируем: если доход и с полученной выплатой по-прежнему меньше ПМ на душу населения, значит, ей будут платить 75% регионального детского ПМ, если и в этом случае доходы не дотягивают до ПМ, то сумма выплаты становится максимальной и составляет 100% ПМ. Россиянам рассказали, кто может получить повышенную зарплату в январе

В оценке величины выплат, продолжает Лебединская, важен период, который будет учтен для определения дохода.

Сейчас при оформлении пособий учитывается доход, полученный за год до обращения за пособием. В новой модели будет использоваться доход, полученный в течение последних шести месяцев до обращения за пособием.

Что это дает? Увеличивается вероятность получения дохода семьями, которые попали в тяжелые обстоятельства лишь недавно.

Выиграют и семьи с двумя и более детьми, особенно в тех субъектах, в которых ранее выплата на второго ребенка производилась из материнского капитала, а на третьего вообще отсутствовала. Сейчас пособие будет выплачиваться на всех детей, независимо от очередности их рождения.

А вот для семей с первенцем вероятность получения такого пособия снижается, так как расширяется и вилка пособия (вместо 100% ПМ, а будет 50, 75 или 100%), и усложняются критерии его получения: порог нуждаемости сокращается в 2 раза — с двух прожиточных минимумов до одного и с учетом дополнительных имущественных ограничений.

Есть еще одна категория получателей, для которой такая новация будет невыгодна — неработавшие мамы, которые сейчас получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из бюджета (работающие получают его из Фонда соцстраха в размере 40% от зарплаты), и выплата дается всем независимо от нуждаемости. Теперь ее дадут только самым малообеспеченным, объяснила Лебединская.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2023-М

Привычные "детские" выплаты в 2023 году будут традиционно проиндексированы.

Например, как сообщил Минтруд, единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году поднимется до 23011 рублей; максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет составлять 383 179 рублей, а максимальный размер выплат по больничным листам — 83 204 рубля в месяц.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан (40 % среднемесячного заработка) составит 33 282 рубля в месяц, а минимальный размер — 8630 рублей в месяц.

Федеральный материнский (семейный) капитал на первого ребенка составит 589 500 рублей и 189 500 рублей — при рождении второго ребенка. В некоторых субъектах Федерации предусмотрен региональный материнский капитал, размер которого устанавливается органами власти конкретного региона.