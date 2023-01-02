МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. 2023 год оказался богатым на законодательные новации — в целом они призваны упростить получение ряда выплат и уплату налогов. Подробнее об этом читайте в материале агентства "Прайм". Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году

ЕДИНОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

По мнению юриста Елены Кудерко, на первом месте — новое универсальное единое детское пособие. Оно объединит в себе выплаты из Пенсионного фонда и пособия, назначаемые соцзащитой. Задача — устранение документальных барьеров при оформлении разных видов помощи.

Новое пособие будет назначаться гражданам России на детей, у которых тоже есть российское гражданство, с учетом комплексной оценки нуждаемости, — пояснил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев. Нуждаемость будет учитывать три фактора: среднедушевой доход семьи в расчетном периоде не более прожиточного минимума на душу населения, имущество членов семьи укладывается в установленный перечень; (например, если у семьи квартира и дом — это не повод для отказа, если две машины — повод, даже при низком доходе) и, наконец, имеют ли взрослые члены семьи трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Единое пособие составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. Для беременных за основу берется минимум для трудоспособного населения. Для детей — установленный на ребенка. Точная сумма пособия будет зависит от степени нуждаемости семьи.

А председатель Комитета по налогам Московского отделения "ОПОРА России" Павел Зюков напомнил также, что с 1 января ПФР и ФСС объединяются в Социальный фонд России (СФР), что упростит получение мер соцподдержки.

Социальный фонд России позволит централизовать на федеральном уровне услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами, организовать получение услуг в режиме "одного окна", а также снизить административную нагрузку на бизнес.

Отдельных тарифов на пенсионное, медицинское и социальное страхование не будет. Работодатели будут считать взносы по единому тарифу и перечислять единым платежом, а в СФР их самостоятельно распределят по видам страхования.

МРОТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На втором месте — увеличение размера МРОТ. Его величина варьируется в регионах в зависимости от местных коэффициентов. По словам Зюкова, в среднем этот показатель вырастет до 16 242 рубля в месяц.

"Это значит проведение обязательной индексации заработных плат, размер которых при полной занятости не может быть менее МРОТ", — напомнила Кудерко.

Кроме этого, с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 3,3% — с 13 919 до 14 375 рублей. Для трудоспособных граждан он составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рублей, для детей — 13 944 рублей.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

С 1 января вступают в силу Единый налоговый счет и Единый налоговый платеж. Это предполагает, что граждане будут вносить средства на единый счет, а налоговая инспекция самостоятельно распределит сумму платежа по разным видам налогов. Для налогоплательщиков это означает упрощение процедуры — один платеж раз в месяц единой платежкой, легче будет вернуть переплату, если таковая случится. Пенсионерам напомнили о главных изменениях в 2023 году

Изменится и срок уплаты НДФЛ: до 28 числа текущего месяца, а ежегодный до 25 февраля года, следующего за отчетным. Ранее декларацию подавали до 30 апреля. Изменится сам бланк налоговой декларации, и время подачи заявления на налоговый вычет — теперь до 25 февраля.

"Сроки представления налоговых деклараций и отчетов установлены на первую половину месяца, порядок уплаты налогов и страховых взносов изменен. Некоторые налоги уплачиваются налоговыми агентами единым платежом" — уточнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

У россиян появится право регистрировать свой товарный знак, начиная с 30 июня. "Последнее рассчитано в первую очередь на поддержку самозанятых, которые смогут зарегистрировать товарный знак без регистрации в качестве ИП, что позволит им обезопасить свой бизнес без дополнительных затрат как временных, так и финансовых", — пояснил Зюков.

Ранее товарный знак могли оформить только компании или ИП.

БОЛЬНИЧНЫЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПО ГПХ

С 1 января 2023 года организации и ИП должны платить за исполнителей, нанятых по ГПХ, страховые взносы в полном объеме, выплачивать им больничные и декретные пособия — как и штатным сотрудникам.

"Граждане, работающие по договорам ГПХ (за исключением самозанятых), смогут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством", — пояснила Спиридонова.

С учетом этих изменений, по ее словам, разработан проект постановления Правительства России о внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.