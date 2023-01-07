МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Если на ваш банковский счет поступили средства неизвестного происхождения, то есть, непонятно от кого и по какой причине, главное – ничего с этими деньгами до прояснения ситуации не делать. Они не являются вашей собственностью. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич. В Центробанке раскрыли, что категорически нельзя делать с купюрами

Если перевод пришел не от мошенников, а от физлица или организации, которые допустили ошибку в реквизитах, то, скорее всего, в ближайшее время отправитель поймет свою ошибку и будет делать возврат через банк, поясняет эксперт.

"Если же вы потратите внезапный "подарок" или откажетесь возвращать деньги, то вас смогут обвинить в краже", — также предупреждает юрист.

Второй важный шаг – обратиться в банк и сообщить об ошибке. Необходимо оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя.

Заявления принимают по телефону, в отделениях кредитных организаций или через онлайн-чат с сотрудником.

До того, как банк рассмотрит заявление и проведет проверку, не нужно совершать никаких действий с этими деньгами. "Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества с квитанциями ЖКХ

Если после поступления средств вам начинает писать или звонить отправитель денег, эксперт советует не проверять свою интуицию и не пытаться угадать – мошенник это или невнимательный, но законопослушный гражданин. Посоветуйте звонившему обратиться к банк.

"Если требования вернуть деньги становятся все настойчивее и агрессивнее, скорее всего, вы стали мишенью злоумышленников", — уверяет юрист.

Блокируйте номер звонившего и обращайтесь в банк. "Так вы обезопасите себя от подозрений со стороны правоохранителей в участии в преступной схеме", — заключает Янкевич.