Юрист Янкевич посоветовал при получении денег на карту по ошибке решать вопрос через банк
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Если на ваш банковский счет поступили средства неизвестного происхождения, то есть, непонятно от кого и по какой причине, главное – ничего с этими деньгами до прояснения ситуации не делать. Они не являются вашей собственностью. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.
Если перевод пришел не от мошенников, а от физлица или организации, которые допустили ошибку в реквизитах, то, скорее всего, в ближайшее время отправитель поймет свою ошибку и будет делать возврат через банк, поясняет эксперт.
"Если же вы потратите внезапный "подарок" или откажетесь возвращать деньги, то вас смогут обвинить в краже", — также предупреждает юрист.
Второй важный шаг – обратиться в банк и сообщить об ошибке. Необходимо оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя.
Заявления принимают по телефону, в отделениях кредитных организаций или через онлайн-чат с сотрудником.
До того, как банк рассмотрит заявление и проведет проверку, не нужно совершать никаких действий с этими деньгами.
Если после поступления средств вам начинает писать или звонить отправитель денег, эксперт советует не проверять свою интуицию и не пытаться угадать – мошенник это или невнимательный, но законопослушный гражданин. Посоветуйте звонившему обратиться к банк.
"Если требования вернуть деньги становятся все настойчивее и агрессивнее, скорее всего, вы стали мишенью злоумышленников", — уверяет юрист.
Блокируйте номер звонившего и обращайтесь в банк. "Так вы обезопасите себя от подозрений со стороны правоохранителей в участии в преступной схеме", — заключает Янкевич.
https://1prime.ru/exclusive/20230107/839314655.html