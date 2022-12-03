МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Банковский вклад — самый понятный для населения способ сохранения денежных средств. Условия просты: кладете в банк деньги на определенный срок и получаете за это процент. Логично, что особенно заманчивы для граждан большие процентные ставки по депозитам. Но как раз такие предложения могут таить в себе серьезные риски, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

В ЧЕМ ПОДВОХ

Для привлечения вкладчиков банки регулярно анонсируют повышенные ставки по депозитам. Но дело в том, что в большинстве случаев это не классические вклады, а смешанные продукты, которые включают различные инвестиционные элементы, отмечает специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян.

Ставки по классическим депозитам в крупных банках обычно в диапазоне действующей ставки рефинансирования. Например, если ставка ЦБ находится сейчас на уровне 7,5%, то стандартный вклад банки будут открывать под 5-8% процентов. Если вы видите предложение по ставке 10%, 13% и более, то, скорее всего, речь идет именно о смешанном продукте.

Как правило, он состоит из классического депозита, на который будет начисляться повышенная ставка при выполнении какого-то условия: открытия брокерского счета, покупки инвестиционного страхования жизни, накопительного страхования жизни и т.д.

К тому же повышенная ставка может действовать еще и не весь срок, на который размещается депозит, а в течение какого-то ограниченного периода. К примеру, банк предлагает открыть вклад на 1 год под 13% годовых.

"Но при ближайшем рассмотрении может оказаться, что реальная процентная ставка по депозиту будет составлять всего 5%, а остальное вы получите только в том случае, если откроете брокерский счет, пополните его минимум на 100 тысяч рублей и будете совершать по нему операции", — поясняет специалист.

Более того повышенная ставка будет действовать первые три месяца, а затем, это снова будут те же 5%".

Эксперт советует всегда очень внимательно читать договор, который вам предлагают подписать в банке, и выяснять, в чем подвох. Финансист предупредила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать

Само по себе подобное предложение может быть и "совершенно неплохим". Но только для того человека, который знает, что такое брокерский счет и как с ним обращаться. Конечно, с основным депозитом ничего не случится, потому что это вклад, и он имеет гарантированную доходность, но, те же 100 тысяч из примера человек, который в этом не разбирается, может легко потерять, потому что не умеет проводить операции на фондовом рынке, пояснил эксперт.

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В МИНУСЕ

Популярные вклады с высокой ставкой имеют свои опасности, соглашается заместитель декана Факультета права НИУ ВШЭ Семён Янкевич. Речь идёт в первую очередь об инвестиционных вкладах — то есть с повышенной ставкой, открыть который можно исключительно при оформлении в этом же банке инвестиционного продукта.

Средства, которые гражданин вносит на свой вклад, делятся на две части. Первая — классическая, то есть на эту сумму банк обязуется выплачивать проценты, указанные в договоре, и вернуть их в оговорённый срок. При этом, если банк участвует в системе страховании вкладов, то классический депозит защищен государством в пределах 1,4 млн рублей.

Вторая часть вклада — это финансовые инструменты. Грубо говоря, банк инвестирует средства вкладчика и делит с ним полученный доход. Эта часть средств может быть размещена в паевой инвестфонд, направлена на инвестиционное или накопительное страхование жизни или размещена на брокерском счёте или ИИС с доверительным управлением.

"Вне зависимости от типа продукта и способа размещения денег главный риск для вкладчика — это отсутствие гарантий прибыли. Можно оказаться как в плюсе, так и в значительном минусе", — указывает юрист

Второй момент — это обязательная комиссия банка за управление инвестициями. То есть даже если ваш вклад не принёс прибыли, вы будете обязаны заплатить финансовой организации за управление вашими активами. Причем, в подавляющем большинстве случаев, если вам требуется оперативно вывести средства со счёта, то накопленных процентов вы не получите. Иногда не предполагается даже стопроцентный возврат положенных на вклад денег.

По словам Янкевича, активнее всего финансовые институты рекламируют инвестиционное или накопительное страхование жизни. Клиент заключает с банком длительный договор — обычно на 15-30 лет, и вносит либо крупную сумму разово, либо несколько сумм поменьше. Если во время действия договора происходит страховой случай, то вкладчик или его наследники получат выплату. Если страховой случай не наступает, то страховая компания возвращает клиенту все деньги.

"В этом главное отличие от классического страхования жизни и здоровья, при котором уплаченные взносы не возвращаются клиенту, если страховой случай не наступил", — разъясняет эксперт.

При накопительном страховании жизни (НСЖ) клиент, "по сути, бесплатно кредитует компанию, которая бесплатно его страхует".

При инвестиционном страховании жизни (ИЖС) клиент бесплатно кредитует компанию, которая страхует жизнь и делится с клиентом прибылью, полученной от вложения его средств. Таким образом, НСЖ подходит, если клиент хочет гарантированно накопить крупную сумму. ИЖС — если у вкладчика есть довольно внушительная сумма свободных денег, и он хочет их во что-то вложить, получить доход плюс застраховать свою жизнь. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

При этом, по закону, ИЖС не является вкладом, то есть не защищено системой страхования. В случае отзыва у страховой компании лицензии, это может обернуться полной потерей средств, возвращать которые придётся через суд.

РИСКОВАТЬ ИЛИ НЕТ

Для снижения возможных потерь Банк России ввел обязательный экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора — если вы хотите работать со сложными продуктами, а банки обязал информировать клиентов о возможных рисках их использования, рассказывает заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Несмотря на это, все риски неэффективного вложения средств лежат на вкладчике. "Поэтому вкладчик должен проанализировать, готов ли он заморозить часть суммы на годы, принять все риски инвестиционных приложений к депозиту, а также не съедят ли дополнительный доход расходы и комиссии их провайдеров", — объясняет экономист.

Так что, если вы настроены на получение гарантированной, пусть и небольшой, прибыли, эксперты рекомендуют обратить внимание на классические банковские продукты, депозиты. "Инвестиционные вклады больше подойдут тем гражданам, которые готовы пойти на риск и безболезненно расстаться с частью вложенных денег", — замечает Семен Янкевич. Доллар начинает и выигрывает: что задумала Америка

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЛЮТНЫМИ СЧЕТАМИ

В целом, учитывая, что во всех российских банках действует система страхования вкладов до 1,4 миллиона рублей, нахождение средств до указанной суммы на счетах физических лиц является относительно безопасным, напоминает Перепелица.

С валютными вкладами все сложнее. Предсказать, какие банки попадут под следующий пакет санкций невозможно, поэтому, по мнению финансиста, лучше все же хранить денежные средства в рублях.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Павел Гусятников в свою очередь не советует торопиться закрывать валютные счета, если их обслуживание бесплатное.

Некоторые банки ввели комиссии за хранение на них денежных средств, но в последнее время они начинают смягчать условия. Например, если раньше комиссию брали в среднем с суммы, превышающей 5-10 тысяч долларов, то сейчас в ряде банков этот порог составляет 100 тысяч долларов.

Также стоит учитывать один нюанс — некоторые банки перестали открывать новые валютные счета. "То есть, если он у вас есть, вы сможете им воспользоваться в случае необходимости, а если он закрыт, новый открыть уже не получится", — предупреждает юрист.