МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. С 1 марта вступают в силу новые правила оформления водительского удостоверения и обновляются требования к сдаче экзаменов на права — в частности, предоставлять бумажную медсправку больше не нужно, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Юрист предупредил об изменениях правил проверки водителей на алкоголь

Сроки действия прав старого образца

Водителям, оформившим права до внесения изменений, не стоит переживать, уверяет эксперт. Им не придется в срочном порядке получать новый документ, ведь к сроку действия старого удостоверения было добавлено три дополнительных года. Это значит, что заменой можно заняться еще позже. ГИБДД не будет требовать получения прав нового образца, все сведения об актуальности документации будут отражены в базе.

Перечень документов при сдаче экзамена на права

С 1 марта 2023 года вводится новый список документов для ГИБДД при сдаче экзаменов. Теперь не надо предоставлять медицинские заключения о наличии/отсутствии у кандидатов медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Сотрудники ГИБДД сами запросят эту информацию в электронном виде у Минздрава России. Однако пройти врачей все же необходимо.

Основания для приостановки участия в экзаменации тоже корректируются. С 1 марта в перечень таких оснований включены следующие причины:

окончание срока действия паспорта или иного документа, подтверждающего личность;

окончание срока действия медицинской справки;

неявка на экзамен.

По словам Редина, эти причины "актуальны при оформлении прав российского и международного образцов в равной степени". Водителей предупредили о новых дорожных знаках с 2023 года

Основания для прекращения действия удостоверения с 1 марта будут следующие:

документ, который был использован при получении прав, признан поддельным или выяснится, что он был выдан с нарушением законодательства;

у водителя возникли медицинские причины для прекращения права управления транспортом;

медицинская справка была аннулирована.

При возникновении медицинских причин водителю предложат пройти дополнительное обследование.

Исключение штрих-кода

До 1 марта на обратную сторону прав наносится штрих-код. При его введении предполагалось, что инспекторы будут считывать с него информацию. Однако, по словам юриста, он фактически не используется на практике, поэтому решено его убрать.

До весны также обсуждается возможность введения электронных прав. Если правило будет принято, водителям достаточно будет иметь с собой Qr-код вместо ламинированного документа. "На данный момент его уже можно оформить, но действующее законодательство не исключает обязанности иметь удостоверение в классическом виде при вождении автомобиля", — объясняет юрист.