МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Прошедший год оказался непредсказуемым для российских рынков. Например, рублю в марте прочили едва ли не девальвацию, однако в декабре он оказался дороже, чем годом ранее. Блокировка российских активов, как и невозможность вывода средств из России иностранцами, заставили частных инвесторов искать новые пути сохранения и приумножения своих денег. Рассмотрим схемы, которые будут доступны в новом году и оценим их доходность. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

В период паники конца февраля и начала марта прошлого 2022 года россияне бросились снимать со счетов и вкладов рубли, пытались продавать акции на сильно просевшем рынке и пробовали получить попавшие под блокировку иностранные активы (например, ценные бумаги западных компаний) путем обращения к мошенникам. Это поведение понятно: люди боялись, что банковские карты иностранных платежных систем превратятся в кусок пластика. Но долгое время держать деньги "в кэше" все же убыточно, ведь инфляция съедает их покупательскую способность.

Какие способы сохранения и приумножения своего состояния есть у нас в наступившем году?

ВКЛАДЫ И СЧЕТА

Одним из самых понятных финансовых инструментов все еще остаются накопительный счет и банковский вклад.

Отличия достаточно просты: вклад — срочный инструмент, его открывают на определенный период (3 месяца, полгода, три года и так далее), а счет во времени не ограничен. По вкладу проценты начисляются в конце периода, а по счету — каждый день и вкладчик может ими распоряжаться практически сразу, это никак не влияет на процентную ставку.

Однако если ставка по вкладу указана сразу и не может быть изменена до конца договора, то у накопительного счета она может меняться.

ОБЛИГАЦИИ

Долговые бумаги — они же облигации — консервативный финансовый инструмент, сравнимый по многим параметрам со вкладом. Однако их доходность, как правило, выше ставок по депозитам.

Также есть и особенность извлечения доходности из этих ценных бумаг:

в первом случае владелец покупает облигацию и получает так называемые купоны (проценты), а в конце срока действия бумаги ему выплачивают номинал. Именно в этом облигации перекликаются со вкладами. На низком старте. Что будет с ценами уже начиная с января

при втором способе купивший бумагу "задешево" может дождаться повышения ее цены и сразу продать, не дожидаясь погашения облигаций.

АКЦИИ

Эти ценные бумаги считаются более рисковым финансовым инструментом, что показал прошлый год: большая часть российских акций в декабре стоила вполовину дешевле, чем в феврале.

У этих бумаг нет гарантированной доходности, в отличие от облигаций. Выплаты дивидендов компаниями не гарантированы: если год выдался убыточным или совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды, то акционер ничего не получит. Получить значительную выгоду можно, только если удалось дешево купить бумаги и дорого продать.

Проще всего зарабатывать на покупке акций через Паевый инвестиционный фонд (ПИФ). Покупка биржевых ПИФов доступна в том числе и розничным небольшим инвесторам, кто не может купить много разных акций или облигаций из-за их дороговизны. Покупая долю в ПИФе (так называемый пай), который состоит из десятков ценных бумаг, инвестор тоже приобретает их, но опосредованно.

ПИФы в большей мере повторяют динамику какого-либо выбранного индекса или целой корзины ценных бумаг. Большинство инвестиционных фондов вкладывают деньги в ценные бумаги — фонды акций, облигаций, смешанные фонды. Отдельные игроки специализируются на каком-либо регионе — США или Европа. Другие — на отдельных отраслях (энергетика, металлургия, удобрения и так далее).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Покупка квартиры или дома зарекомендовала себя как один из самых консервативных инвестиционных инструментов: если смотреть динамику минимум за десять лет, то жилье в России (как и в большинстве других стран) только дорожает. Аналитик объяснил, как не потерять все и много заработать на бирже

При этом, в отличие от вклада или облигаций, вложения в недвижимость требуют больше времени и внимания. Нужно платить за ЖКХ, искать арендаторов или покупателей, делать ремонт и так далее.

Помимо квартиры или дома, сейчас инвесторы — даже частные — могут купить коммерческие помещения: пай в офисном центре или складском помещении, пространство под магазин или кафе на первых этажах многоэтажек.

ЗОЛОТО

Драгоценные металлы также будут пользоваться определенным спросом в наступившем 2023 году, как и обезличенные металлические счета (ОМС). Самым популярным остается золото, получившее славу защитного инвестиционного инструмента. Именно в него вкладываются, когда на рынке начинается паника, а инфляция идет вверх.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЬЮЧЕРСЫ

Можно использовать для вложений также серебро, платину и палладий.

Еще один способ вложений в металлы — фьючерсы. Купить их можно на брокерский счет. Но стоит помнить, что это уже рисковый инструмент фондового рынка. В отличие от обычного золота — будь то монета или слиток, фьючерс может помимо высокой прибыли принести и убыток.

При выборе любого из перечисленных инструментов для сохранения и преумножения своего капитала — будь то небольшая сумма или серьезная — стоит помнить о важности диверсификации рисков. Особенно в период геополитической нестабильности, какую мы сейчас наблюдаем.

Акции могут подешеветь, дивиденды могут не выплатить, в купленной под аренду квартире может произойти прорыв трубы с последующим дорогостоящим ремонтом.

Поэтому старая мудрость "не держи все яйца в одной корзине" переходит с нами и в новый 2023 год.