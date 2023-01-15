МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Век автоматизации пришел не только в наши дома, где робот-пылесос в установленное владельцем время начинает наводить порядок в доме, но и в наши кошельки. Как рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, появились интересные цифровые решения, которые освобождают людей от необходимости копить, откладывая и делая финансовую подушку практически самостоятельно. Мечтать не вредно. Куда вложить деньги в 2023 году, чтобы заработать

"Эти решения позволяют, например, ваши покупки автоматически округляются до определенной суммы и разница идет в "электронную" копилку. Если не хватает системности в накоплениях, то за вас это может сделать уже робот или искусственный интеллект", — отметил он.

Эксперт добавил, что менять свои финансовые поведенческие паттерны самостоятельно довольно сложно. Поэтому в помощь можно использовать автоматизированные сервисы, например, автопереводы. "Лучше выставить небольшую сумму, незаметную для вас, а со временем накопленный результат будет впечатляющим", — отметил Русецкий.

При выборе приложений для формирования привычки накоплений лучше смотреть на программы, которые помогают автоматически откладывать деньги. Сейчас на рынке доминируют финтех компании, которые упрощают и систематизируют нашу финансовую жизнь, подчеркнул он. "К примеру, бум на рынке брокерских услуг в России случился именно с появлением простых и доступных приложений по торговле на фондовом рынке. Ранее, чтобы открыть брокерский счет, пришлось бы куда-то ходить, заполнять документы, а сейчас операции можно сделать в пару кликов", — пояснил он.

Можно начать откладывать деньги по разным стратегиям: как на короткие периоды сбережений (новый холодильник, отпуск или другая покупка), так и на долгосрочные инвестиции, дом, пенсия и тому подобное.

"Так можно получить больший результат от инвестиций на длинном периоде и сложнее поддаться сиюминутному желанию забрать деньги из инвестиций", — резюмировал собеседник агентства.