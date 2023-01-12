МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. К сожалению, ситуация, когда мошенники оформляют на вас кредиты, не такая уж большая редкость. Дело в том, что в современном мире невозможно гарантировать полную конфиденциальность персональных данных и исключить возможность утечек. Поэтому риск есть всегда, но его можно минимизировать, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Россиян научили, как на самом деле нужно пользоваться кредиткой

"Во-первых, не стоит отправлять по почте, через мессенджеры фотографии своих документов. Во-вторых, надо знать и четко понимать, кому вы предоставляете свои персональные данные", — говорит он.

При этом с крупными банками провернуть подобные мошеннические схемы практически невозможно. Да, такие случаи были, но это "сложная, ресурсозатратная схема, которую не реализуешь с первым встречным", полагает эксперт. Мошеннические действия были направлены на совершенно конкретных людей. Аферисты изготавливали дубликат паспорта, находили человека, похожего на заемщика и оформляли кредит якобы от его имени. В массы такая схема, по мнению юриста, конечно же, не может распространиться.

Но, например, кредит в МФО на ваше имя оформить достаточно легко, предупреждает Гусятников. Ведь очень часто для этого требуется только фотография разворота паспорта и контактный номер телефона, причем не обязательно тот, который оформлен на ваше имя. Некоторые МФО при выдаче займа онлайн просят прислать хотя бы селфи с паспортом, а некоторые не делают и этого.

Затем заемщик указывает любой контактный номер телефона, на который приходит сообщение, код из которого является подтверждением согласия. После чего могут быть указаны любые реквизиты для перечисления денег.

Таким образом, кто угодно может оформить на вас займ, имея доступ к паспортным данным.

Несмотря на то, что такая возможность есть, впадать в панику, по словам юриста, не стоит.

Если мошенники оформили на вас кредит с этим можно и нужно бороться, уверяет эксперт. Правда, это займет определенное время и силы, но это лучше, чем платить чужой долг со своей зарплаты.

"Если вам стало известно о том, что на ваше имя оформлен кредит, и вы этого не делали, надо обращаться не в полицию, как многие думают, а в суд. Полиция в данном случае бессильна, так как речь идет о гражданско-правовых отношениях, а мошенников они вряд ли смогут отыскать", — поясняет Гусятников.

В суд надо обратиться с требованием о том, чтобы договор между вами и кредитной организацией признали незаключенным.

Доказательствами того, что вы этого не делали, будет номер телефона, с которого пришло подтверждение на заем, и который вам не принадлежит, и счет, на который были зачислены деньги, который вам также не принадлежит.

"Это достаточно простое с точки зрения судебного производства дело, поэтому можно все сделать самостоятельно, не привлекая юриста для участия в судебном процессе", — подытожил эксперт.