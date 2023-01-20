МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Погода, несомненно, влияет на работу мотора. К примеру, зимний воздух плотнее, а значит, в единице его объема содержится больше кислорода. Это положительно сказывается на показателях мощности. Однако, если воздух совсем холодный, например, температура упала ниже 20 градусов, то может возникать эффект падения рабочей температуры мотора. В результате его КПД резко снизится. Особенно сильно это проявляется на дизельных моторах. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Водителям напомнили о новом штрафе с дорожных камер

"Кроме того, при резких перепадах температур, например, от сильного минуса к плюсу маcло может активно набирать влагу из конденсата в картере двигателя. Естественно, это влияет на его смазывающие свойства, и износ двигателя ускоряется", — указывает он.

Также при температурных скачках влага может попадать в электрические разъемы, вызывая проблемы с бортовой электроникой.

"И, конечно, при низких температурах не стоит начинать движение сразу после запуска холодного двигателя. "На холодную" тепловые зазоры в деталях цилиндро-поршневой группы будут слишком велики, и износ мотора будет просто катастрофическим. Так что лучше прогреть двигатель до рабочей температуры и только потом начинать движение", — пояснил специалист.

Зато, по словам Васильева, электрический мотор лишен этих проблем и в зимних условиях чувствует себя так же хорошо, как и летом. Чего не скажешь о блоке аккумуляторных батарей.