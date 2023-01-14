МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Российский оператор учитывает возможность возобновить поставки электроэнергии в страны ЕС уже в текущем году, несмотря на внешнеполитическую конъюнктуру. Насколько это реально, нужно ли это России, а тем более — демонстрирующей консолидированную антироссийскую позицию Европе, разбирался "Прайм". 

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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕС

Возобновление экспорта электроэнергии из России в страны Евросоюза, прекратившегося весной прошлого года, может стать реальностью, узнал "Коммерсант". Во всяком случае, такую возможность, как указывает издание, допускает профильный российской оператор — компания "Системный оператор единой энергетической системы" — в схеме и программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023-2028 годы. Экспортный прогноз оператора, в свою очередь, основан на данных "Интер РАО" — российского обладателя монополии на экспорт электроэнергии.

Согласно документу, на который ссылается "Коммерсант", предполагаемый объем поставок в текущем году из России в Финляндию мог бы достичь 4 миллиардов киловатт-часов, в прибалтийские страны — 2,4 миллиардов киловатт-часов. При сокращении совокупного экспорта до 12,9 миллиардов киловатт-часов на долю ЕС, соответственно, должно прийтись почти 49% от общего объема продаж.

Более того, за период с 2023 по 2028 год включительно в Финляндию предполагается поставить 24 миллиардов киловатт-часов российской электроэнергии. Экспорт в прибалтийские республики планируется осуществлять до 2025 года. Планы безусловно прекратить поставки в эти страны с 2026 года, видимо, напрямую связаны с намерением Прибалтики выйти из энергокольца БРЭЛЛ, включающего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

"СЕВЕРНЫЙ ПУЛ"

В целом объемы экспорта российской электроэнергии были довольно скромные даже в "рекордные" годы. В 2021 году они, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), составили 22,9 миллиарда киловатт-часов или около 2% от совокупного производства электроэнергии в нашей стране. Основной потребитель российской электроэнергии находится в самой России, отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

При этом ключевым импортером российской электроэнергии до нынешнего года был именно Евросоюз. "На долю Финляндии приходилось 40%, на долю Латвии и Литвы — 12% и 8% соответственно, тогда как на долю Китая — "только" 17%, — уточняет эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. — Более того, в структуре выручки от экспорта электроэнергии доля Финляндии составила половину — 658 миллионов долларов из 1,33 миллиардов долларов, в то время как доля Китая — 14% при общей доле Латвии и Литвы в 22%".

Линия электропередач

"Интер РАО" не исключила возобновления экспорта в Финляндию и страны Балтии

После того, как поставки в Финляндию и страны Балтии прекратились в мае 2022 года в связи с риском невозможности оплаты, экспорт снизился значительно. Поставки электроэнергии в страны за пределами СНГ в ноябре, по данным ЦДУ ТЭК, сократились на 69% (на 1,1 млрд киловатт-часов) в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, по итогам первых 11 месяцев 2022 года — на 29% (на 4,8 млрд киловатт-часов).

ПОЛИТИКА ПОБЕЖДАЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Европейским странам покупать у России дешевую и доступную электроэнергию выгодно. Такие поставки могли бы ослабить напряжение от энергетического кризиса. Это особенно актуально для Прибалтики, у которой нет особой альтернативы российской энергии. Так, в конце декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о возможных перебоях в подаче электроэнергии в связи с ее дефицитом. Действующие в странах "северного пула" АЭС частично на ремонте, новые АЭС задерживаются с запуском, традиционных электростанций и ВИЭ не хватает.

Выгодно это и России — не зря "Интер РАО" хочет сохранять возможность поставки электроэнергии в Европу. Прежде всего, речь идет о Финляндии и кольце БРЭЛЛ — прибалтийских странах — Латвии, Литве, Эстонии, где уже давно налажена коммуникация, позволяющая бесперебойно осуществлять энергопоставки по выгодной цене.

Формально такие поставки из России не запрещены, под санкции покупка российской электроэнергии не подпадает. Но проблема в том, что европейские компании опасаются общественного давления, обусловленного жесткой антироссийской информационной повесткой. "Естественно, бизнес будет выступать за, политики — против. Пока в общем-то политики побеждают бизнес. Что в электроэнергетике, что в других сферах мы видим, что политическая составляющая превалирует, поэтому сокращается торговля", — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. 

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Главный аналитик по электроэнергетике "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин напомнил, что некоторой альтернативой с точки зрения экспорта российской электроэнергии может стать Китай. В 2021 году поставки "Интер РАО" в эту страну составили 3,97 миллиардов киловатт-часов, в прошлом — увеличились до 4,4 миллиарда киловатт-часов. Специалист полагает, что по мере развития необходимой инфраструктуры доля Китая в поставках российской электроэнергии может существенно вырасти.

В свою очередь, Фролов отмечает, что план "Системного оператора" относительно экспорта касается, прежде всего, не рыночного прогноза, а производственного. "Иными словами, это прогноз не столько о том, куда и в каком количестве мы планируем продать электроэнергию, сколько о том, чтобы инфраструктура была готова к таким поставкам, — поясняет он. — И в этом смысле влияние текущей политической ситуации на этот прогноз минимально".

С точки зрения обозначенных объемов "ИнтерРАО" и "Системный оператор" исходят из средних значений поставок электроэнергии на западном направлении, указывает эксперт. "Если надобность в нашей электроэнергии восстановится, мы должны быть к этому технически готовы, — рассуждает Фролов. — А заявленные объемы — это средние объемы, к которым отрасль была готова в прошлые годы и должна быть готова далее".