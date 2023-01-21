МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Первый месяц года был примечателен укреплением рубля после заметного снижения в декабре, однако в целом курс выглядит весьма волатильным. Колебания в течение дня могут достигать нескольких процентов как в одну, так и в другую сторону. Какие причины побуждают национальную валюту терять стабильность и каковы основные прогнозы по курсу рубля на предстоящий год? Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

НЕФТЬ И НЕМНОГО НЕРВОВ

Одна из главных причин — влияние цен на нефть: рубль, как сырьевая валюта, был и остается в той или иной мере им подвержен. "Существует значимая зависимость доходов бюджета от цены на нефть, которая в конце 2022 года колебалась пределах 57-58 долларов за баррель по марке Urals", — говорит доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Причиной снижения стало введение странами Запада эмбарго против российской нефти, а результат, как мы видим, не замедлил сказаться на валютных котировках.

По расчетам Гиринского, соотношение курса рубля и цены на нефть таково: если "черное золото" стоит 60 долларов за баррель, то доллар будет стоить 67-68 рублей. Если цена нефти упадет до 55 долларов за баррель, рубль ослабеет до уровня в 70 — 71 за доллар.

Эксперты отмечают и фундаментальные факторы, повлиявшие на рубль в конце прошлого и начале этого года. Продажа китайского юаня и рост импорта сделали свое дело и позволили участникам рынка совершать пробежки по цене основных валют в ту и другую сторону, считает доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

"Такие резкие колебания, впрочем, в очередной раз продемонстрировали узость рынка и возможность даже его средним игрокам принимать участие в курсообразовании", — указала эксперт.

В целом эксперты склоняются к тому, что ослабление рубля в ближайшее время продолжится. По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 доллара за баррель. Исходя из этого, Гиринский прогнозирует курс рубля к доллару в интервале между 65 и 75 рублями за доллар. Хотя и не исключает резких скачков — до 80 рублей за доллар.

ЧТО ПОМОЖЕТ РУБЛЮ

При этом нефть сорта Brent с начала года подорожала до 85 долларов за баррель благодаря общему улучшению спроса на рисковые активы в мире после данных о замедлении инфляции в США. Это является для участников торгов значимым психологическим стимулом в пользу российской валюты, хотя значительной связи между ценой Brent и Urals сейчас нет из-за введенного Западом "нефтяного потолка". Мечтать не вредно. Куда вложить деньги в 2023 году, чтобы заработать

Говоря о прочих причинах укрепления рубля после новогодних праздников, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напомнил, что помогло возвращение экспортеров с продажами валютной выручки. Кроме того, велика вероятность, что трейдеры массово закрыли короткие позиции против российской валюты, открытые перед праздниками для перестраховки от геополитических рисков.

Позитивом стала и новость о возвращении бюджетного правила — с 13 января Минфин ежедневно начал продавать юани из резервов на сумму 3,2 миллиарда рублей. Пока сообщается, что сделки будут проводиться до 6 февраля, но, в зависимости от конъюнктуры, их сроки и объемы могут измениться.

В ближайшие месяцы эксперты советуют обратить внимание на санкционное давление и продажи валютной выручки, которые все же не перекрываются покупками в условиях остающегося дисбаланса счета текущих операций. "Динамика рубля будет определяться соотношением между притоком валюты в страну от экспорта и спросом на валюту со стороны импортеров, туристов и инвесторов на фоне геополитических рисков", — считает Васильев.

Он отметил, что благодаря продажам валюты в рамках бюджетного правила рубль будет на несколько рублей крепче к доллару и евро, чем без него. По мнению аналитика, в первом квартале рубль будет торговаться в диапазоне 64-70 к доллару, во втором квартале — 70 рублей за доллар, к середине года — 67-72 за доллар, а в среднем в прогнозы на 2023-й заложен курс 70 рублей за доллар.