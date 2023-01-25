МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Без ведома клиента денежные средства со счета пропасть не могут. Тем не менее, если человек столкнулся с такой ситуацией, то необходимо сразу же позвонить на горячую линию или обратиться в ближайшее отделение вашего банка, где специалисты выслушают вас, ответят на вопросы и помогут составить обращение. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель блока розничного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Охорзин. В банке научили, что делать, если начала барахлить пролонгированная карта

Если в мобильном приложении или интернет-банке вы не обнаружили денежных средств на счете, то не стоит паниковать. Эксперт посоветовал проверить интернет-соединение, ведь зачастую данные могут не подгружаться при его отсутствии. Банки также могут обновлять программное обеспечение или проводить технические работы.

"Обязательно позвоните в банк или обратитесь в отделение, чтобы уточнить информацию", — советует Охорзин.

Действия мошенников часто являются главной причиной пропажи средств со счета, отметил эксперт. Если клиент или его родственники обнаружили пропажу денежных средств из-за третьих лиц, то необходимо немедленно обратиться в банк, а также в правоохранительные органы. Сотрудники помогут составить заявление, после чего оно будет передано компетентным специалистам.

Охорзин рассказал, что деньги смогут вернуться на счет, если будет доказано, что клиент лично не раскрывал мошеннику конфиденциальную информацию, например, пин-код от карты или код на обратной стороне. Потому банки настоятельно рекомендуют соблюдать меры повышенной безопасности при ведении счетов и ежедневном использовании банковских карт. Специальные разделы с советами по безопасности представлены на сайтах практически всех крупных банков страны.

В заключение эксперт еще раз напомнил о том, что нужно грамотно планировать свои траты, следить за расходами и выбирать сберегательные продукты, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.