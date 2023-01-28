МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По сообщениям СМИ, уже в ближайшее время россияне смогут брать кредитные каникулы по потребительским займам, соответствующий закон планируется принять до конца февраля. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", рассказали, есть ли смысл воспользоваться такой возможностью, в каких случаях банки могут отказать заемщикам и каким образом получение кредитных каникул отразится на вашей кредитной истории. Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

Если закон примут, начиная с марта, заемщики в случае значительного сокращения доходов (минимум на 30% за месяц, предшествующий месяцу обращения в кредитную организацию, по сравнению со среднемесячным доходом в предыдущем году) смогут воспользоваться кредитными каникулами сроком до 6 месяцев, рассказывает доцент кафедры "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН Оксана Савчина.

Также это будет возможно в случае болезни, потери работы или в иных сложных жизненных ситуациях.

Получить кредитные каникулы можно, обратившись в банк.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия" Антон Рогачевский объясняет, что банк запросит документальное подтверждение наступления того или иного случая.

"Как правило, получить реструктуризацию могут люди, чьи доходы сократились на 30%, а также если они потеряли дееспособность или вышли в декрет", — говорит он.

Как отмечает Савчина, кредитные каникулы можно будет получить по всем потребительским кредитам и займам. Сумма долга при этом должна составлять от 450 тысяч до 1,6 млн рублей (важно — она учитывается не на дату обращения, а на дату выдачи кредита).

Если у заемщика несколько кредитов, то он сможет запросить отсрочку по каждому из них, однако всего один раз за все время действия кредитного договора.

КАНИКУЛЫ ПОЛНЫЕ И ЧАСТИЧНЫЕ

Существует две опции при получении кредитных каникул: полные и частичные. При оформлении полной отсрочки с должника на определенный период снимают платежи — как с основного долга, так и с процентов.

При частичной отсрочке замораживается основной долг, а тело процентов постепенно выплачивается.

В данном случае при полной отсрочке клиент будет переплачивать по процентам в виду смещения сроков оплаты по кредиту.

"Однако банки стараются не доводить ситуацию до этого и предлагают другую опцию — реструктуризацию. Как правило, это позволяет увеличить срок кредитования и снизить ежемесячный платеж", — поясняет Рогачевский.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Основным документом для получения кредитных каникул является справка о доходах, где видно, что среднемесячные доходы снизились более чем на 30%. Раскрыто, когда нужна кредитная история, даже если вы не берете в долг

По словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, есть и "особые случаи", при которых можно получить отсрочку.

Например, если вы как ИП или представитель малого или среднего предприятия потеряли доходы из-за санкций.

Если по первому варианту по справке банк увидит, что снижение менее 30%, то вам могут отказать. Также это может произойти, если превышен лимит кредита, который установлен правительством.

В целом же кредитная организация не вправе отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует указанным критериям, уверяет Савчина.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ

Всегда ли нужны кредитные каникулы? Это дело каждого заемщика. Прежде всего, вопросы о том, спишут ли долг, являются неправомерными. Этого не произойдет. На бирже США поставили "крест": деньги инвесторов попали под угрозу

"Необходимо оценить свои реальные финансовые возможности и помнить о том, что кредитные каникулы — это не списание долга, а всего лишь перенос сроков внесения платежей без штрафов и пеней", — указывает Савчина.

При этом в течение кредитных каникул проценты на текущую задолженность продолжат начисляться.

Таким образом, как подчеркивает эксперт, сумма долга не изменится, но сумма начисленных процентов увеличит размер выплат, следовательно, увеличится нагрузка на семейный бюджет.

При получении кредитных каникул платежи сдвигаются. Но в целом человек платит столько же или больше, предупреждает и Ермилова.

"Следует помнить о том, что отсрочка отражается в кредитной истории и может не очень хорошо влиять в целом на дальнейшие возможности по кредитованию", — подытожила экономист.