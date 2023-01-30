МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Многих инвесторов интересует, какие активы на бирже потенциально выгодны в текущем году и на что обратить внимание. Сейчас лучше всего зарабатывать на компаниях, чей доход приходит из России и избегать тех, кто получает деньги из-за рубежа, рассказал агентству "Прайм" основатель телеграм-канала "Лимон на чай" Евгений Коваленко. Названы пять причин, мешающие новичкам заработать на бирже

К наиболее интересным для вложений секторам он отнес банкинг, ретейл и кибербезопасность. "Среди логистических компаний тоже есть интересные игроки. Идет переориентация поставок, и те компании, которые наращивают сотрудничество с Азией, получат и заказы, и деньги", — отметил он.

Выгодными для вложений могут оказаться компании из сектора удобрений — на их продукцию Запад не накладывал санкции и они продолжают хорошо зарабатывать. С учетом сохраняющихся рисков нехватки продовольствия, засухи и неурожая это потенциально интересная ставка, считает эксперт.

Обратить внимание можно и на бумаги компаний-монополистов в своих сферах, у которых нет значимых конкурентов. В перспективе есть неплохой потенциал у компаний металлургического сектора.

"Быть аккуратным стоит с вложениями в компании нефтяного сектора — они могут столкнуться с последствиями от всевозможных санкций и снижения добычи нефти. Не лучший вариант — покупать бумаги компаний, которые зарабатывали за рубежом: сейчас они, как правило, неликвидные, что создает риски для инвестора", — отметил Коваленко.

В целом при условии относительной стабильности и отсутствия "черных лебедей" российские акции в текущем году могут значительно вырасти после прошлогоднего падения. Последние отчеты нашего бизнеса показывают, что все не так плохо, а если акциями заинтересуются дружественные нерезиденты, рост рынка может быть сильным, на десять процентов и больше, заключил он.