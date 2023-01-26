МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Недовольство снижением уровня жизни и экономической политикой властей захлестнуло Европу — основного до недавнего времени торгового партнера России. Напряжение не спадает с прошлой осени, и возникает закономерный вопрос, как события могут развиваться дальше. Газ, да не ваш. США нашли способ поставить Европу на колени

ЕВРОПА В ОГНЕ ПРОТЕСТОВ

Движение поездов, гражданской авиации, а также работа школ и предприятий во Франции оказались нарушены в середине января, когда в общей сложности свыше миллиона человек заявили протест против планов правительства повысить пенсионный возраст для большинства наемных работников. Об этом сообщил целый ряд европейских и американских СМИ.

К забастовкам против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона (согласно которой французские граждане будут получать право на полную государственную пенсию с 64 лет вместо нынешних 62 лет) призвали восемь крупнейших профсоюзов страны. Также они запланировали аналогичную акцию на 31 января.

Власти Франции настаивают, что реформа необходима для решения проблемы дефицита пенсионного обеспечения. Но планы провести ее на фоне заметного удорожания стоимости жизни вызвали негодование в обществе.

По подсчетам CGT — крупнейшего профсоюзного объединения в стране с богатыми традициями протестов — два миллиона человек во Франции уже приняли участие в более чем 200 акциях протеста. Так, в Париже бастуют пекари и владельцы булочных — они вышли на улицы и, размахивая багетами, выступили против роста тарифов на электроэнергию. Предприниматели терпят колоссальные убытки, многие закрыли свои магазины и повесили таблички: «Нет газа — нет хлеба».

Примерно в это же время прошли забастовки медсестер и водителей скорой помощи в Великобритании, недовольных размерами заработной платы и условиями труда. Новые акции запланированы на февраль.

А уже на этой неделе стало известно, что операторы АЗС в Италии намерены приостановить работу: вечером 24 января по всей стране началась забастовка в знак протеста против политики премьер-министра Джорджии Мелони. Причиной стала отмена в конце декабря субсидий на закупку автомобильного топлива. Эта мера вызвала протесты профсоюзов и потребителей.

В международном аэропорту Берлина-Бранденбург на 25 января отменили все пассажирские рейсы из-за забастовки, организованной профсоюзом Verdi. Организация требует повышения зарплат и премий ряду сотрудников. Забастовка затронет около 35 тысяч пассажиров. Среди крупнейших партнеров аэропорта — авиакомпании EasyJet и Deutsche Lufthansa.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Несложно заметить, что за прошедшую неделю протестные настроения охватили наиболее благополучные страны Западной Европы, включая Великобританию. Это неслучайно, отмечают специалисты: корень проблемы — в резком росте стоимости жизни за последний год, вызванном, в свою очередь, заметным удорожанием энергоносителей, повлекшим ускорение инфляции, рост тарифов и остановку многих наиболее энергоемких предприятий. Охота пуще неволи: Германия подкатывает к российской нефти с другого конца

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Елена Зотова утверждает, что острый энергетический кризис в Европе, сложившийся, по сути, из-за противостояния России и США, накладывает непосильное бремя на энергетиков, ведущих бизнес в Европе. Так, новый налог на сверхприбыль по итогам 2022 года обошелся Shell в 2,4 млрд долларов (в том числе 2 млрд долларов — за четвертый квартал). Кроме того, компании вынуждены тратить деньги на развитие инфраструктуры, замечает Зотова.

"При этом правительства европейских стран уже начали отказываться от субсидирования цен на энергоносители для промышленности, — напоминает специалист. — Великобритания объявила о планах сократить субсидии для предприятий в следующем финансовом году на 85%. Это дополнительная нагрузка на бизнес, которому придется расплачиваться за геополитические трения".

В связи с этим бизнес задумывается об эффективности работы в Европе, и гораздо привлекательнее начинает выглядеть перспектива работы в США, где вступает в силу новый закон, предполагающий рекордные расходы на климатическую и энергетическую политику — 369 млрд долларов. "Франция планирует запустить похожий законопроект, предоставляющий льготы для бизнеса, но понятно, что о такой сумме, чтобы удержать бизнес, и речи быть не может", — объясняет Зотова.

Тем временем тарифы на электричество уже стали серьезной проблемой и для рядовых европейцев. Средняя цена для домохозяйств в Евросоюзе и Великобритании за октябрь 2022 года — накануне волны протестов, накрывших в последующие месяцы европейские страны — составила, по данным VaasaETT Ltd., 36 евроцентов за киловатт-час (вдвое больше, чем годом ранее), замечает эксперт. "И это уже с учетом субсидий", — уточняет Зотова.

Впрочем, глубина проблемы, с которой столкнулась Европа, ввязавшись в конфронтацию с Россией, неоднородна, неодинакова для разных стран континента. И у Франции, где зимой на уличные протесты выходят сотни тысяч недовольных, есть некоторые преимущества в сравнении с соседями. Это выражается не только в планах властей поддержать местные бизнес-круги.

"Обладая большой атомной генерацией, Франция может подстраховывать другие страны, — считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Не зря Германия попросила у Франции гарантии именно такой подстраховки". Больше не партнеры. Европа и Азия вынуждены драться за газ и уголь

Напомним: в конце ноября 2022 года Германия и Франция заключили соглашение о взаимной поддержке с целью гарантий в сфере энергоснабжения.

Колташов резюмирует, что для нынешних властей в Европе текущее развитие событий чревато самыми тяжелыми последствиями, вплоть до разрушения Евросоюза. Для нормализации положения европейской экономики объективно требуется нормализация отношений с Россией. Но для этого Европе предстоит отказаться от той военно-политической зависимости от США, в которой она пребывает, констатирует эксперт. А пока это не произошло, экономика Евросоюза продолжит деградировать, убежден эксперт.