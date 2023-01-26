МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основным фактором резкого ослабления рубля в конце прошлого года стало сокращение притока экспортной валютной выручки в страну, однако в январе, вопреки ожиданиям желающих побольше заработать на долларе, все изменилось, рассказал "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. На зависть другим: рубль не даст слабину

Согласно данным Центробанка, положительное сальдо счета текущих операций (СТО) в платежном балансе за четвертый квартал составило 31,4 млрд долларов, однако в ежемесячном выражении сальдо СТО сократилось в декабре 2022 году до 1,7 млрд долларов против 10,3 млрд долларов в ноябре и 19,4 млрд долларов в октябре. Именно резкое сокращение почти до нуля профицита СТО во многом объясняет декабрьскую мини-девальвацию рубля, объяснил Кравченко. Он также напомнил, что в конце года к покупателям валюты добавились инвесторы, предпочитающие выходить из рублевых активов на период длинных выходных, и физические лица, планирующие на этот период туристические поездки.

Многие ожидали, что этот тренд продлится и в 2023 году. Это дало бы возможность продать доллары заметно дороже, чем их покупали летом прошлого года, Однако в январе потоки экспортной выручки, вероятно, стабилизировались, и это успокоило ситуацию на валютном рынке. Кроме того, дополнительную поддержку рублю оказали новости о возобновлении продаж валюты Минфином и ЦБ в рамках бюджетного правила.

Кравченко отметил, что первый квартал традиционно выступает сильным периодом с точки зрения поступления валюты по счету текущих операций, но сейчас ситуация будет осложняться действием различных экспортных ограничений.

"С учетом сезонности и возобновления валютных продаж по бюджетному правилу, а также с учетом возможного увеличения объема этих продаж в следующих месяцах, вполне можно ожидать, что в начале года рубль сохранит текущие позиции и останется в плюсе к уровням конца прошлого года", — считает эксперт.

Однако при дальнейшем сокращении экспортной выручки давление на российскую валюту вновь усилится, создавая предпосылки для повторения декабрьских пиков, резюмировал он.