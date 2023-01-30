МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бывает, что человек находит на улице или в транспорте чужой смартфон и у него возникает соблазн оставить его себе. Однако такие действия чреваты серьезными проблемами с законом: вас могут обвинить в краже. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Юрист раскрыл, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами

Для начала нужно четко понять различия между находкой и кражей с точки зрения закона. Находка является гражданско-правовым понятием, а кража — уголовно наказуемым деянием, подразумевающим тайное хищение чужого имущества, стоимостью свыше 2500 рублей.

"Если вы нашли чужой телефон и стали им пользоваться, то вы присвоили себе чужое имущество", — указывает юрист.

Разъяснения о том, когда такое присвоение считается кражей, не так давно дал Конституционный суд РФ: "Согласно ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее… и возвратить найденную вещь. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения".

"Ваши действия также будут квалифицироваться как кража, если вы не попытались разыскать хозяина гаджета, не сообщили о своей находке в полицию или администрации кафе или магазина, пытались скрыть, что у телефона был другой владелец", — предупреждает Виноградов.

Согласно ст. 158 УК РФ вам может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Чаще всего добропорядочные граждане, обнаружившие чей-то телефон, звонят кому-то из списка контактов владельца вещи, и говорят, где и когда можно забрать пропажу. Россиянам объяснили, кому нужно "отдать" фальшивую купюру

"К сожалению, очень часто они сталкиваются с агрессивным поведением и обвинениями в том, что телефон был не найден, а украден самим же позвонившим", — рассказывает юрист.

Если конфликт не удается разрешить мирным путем, Виноградов рекомендует прекратить общение и отнести находку в полицию. Также вы вправе подать заявление о клевете согласно статье 128.1 УК РФ. Если произошел худший вариант развития событий, и вас задержали полицейские по ложному обвинению в краже, немедленно обратитесь за юридической помощью, предупредил эксперт.