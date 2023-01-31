МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля 2022 года приставы обязаны оставлять на счету должника средства в размере прожиточного минимума. Однако в некоторых случаях они имеют право списать максимально возможную сумму, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Юрист объяснила, когда пенсию могут отнять за долги

"Для того чтобы сохранить на счету неприкосновенный прожиточный минимум, должник должен подать соответствующее заявление на имя пристава, который ведет его дело", — говорит эксперт.

В этом заявлении он может указать реквизиты только одного расчетного счета, с которого не будет списываться данная сумма. Несколько счетов обозначить нельзя.

Если региональный прожиточный минимум выше федерального, то в заявлении на имя пристава, по словам Гусятникова, надо указать именно его.

Но юрист напоминает о том, что действие данного закона распространяется не на все виды задолженностей.

Приставы имеют право не оставлять на счету прожиточный минимум если речь идет о:

— долгах или взысканиях по алиментам;

— возмещении вреда, причиненного здоровью, а также повлекшее смерть кормильца;

— возмещении ущерба вследствие совершения преступления.

В этих случаях могут списать до 50% дохода, невзирая на то, сколько в итоге останется у должника для проживания. В редких случаях, если, например, речь идет о злостной задолженности по алиментам, списания могут достичь 70%.