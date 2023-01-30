МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Закон гласит, что заемщик имеет право закрыть любой кредит досрочно без временных ограничений — никаких штрафов за это не предусмотрено. При этом гасить кредит досрочно не всегда выгодно, объяснила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова. Юрист объяснила, когда пенсию могут отнять за долги

Так, досрочное погашение кредита не выгодно производить во второй половине срока погашения при аннуитетном платеже. Такой платеж предполагает, что величина тела кредита увеличивается к концу срока погашения, а величина процентного платежа сокращается. И в этом случае лучше сокращать срок кредитования в первой половине срока погашения кредита, разъясняет эксперт.

"При дифференцированном способе погашения кредита, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается неизменным, досрочное погашение выгодно в любой момент", — добавила она.

Не стоит направлять на погашение кредита последние деньги. Досрочные выплаты не должны быть в ущерб вашим повседневным привычкам, отдыху и комфорту. Важно оставлять подушку безопасности на 3 — 6 месяцев обычной жизни. Существует несколько ситуаций, когда выгоднее не закрывать кредит, а использовать сбережения для увеличения дохода. Например, если у вас ипотека под низкий процент, вы можете положить деньги на банковский депозит, ставка по которому намного выше.

Даже при наличии достаточной для погашения суммы на счете необходимо подать заявление о досрочном погашении не менее чем за 30 дней до наступления этой даты. В противном случае средства будут продолжать списываться по графику и при наличии недостатка средств, (проценты насчитываются до дня фактического погашения кредита) могут начисляться пени. Поэтому важно отслеживать, как списывается досрочное погашение, заключила Алтухова.