МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Многие уже наслышаны о телефонных мошенниках, поэтому злоумышленники изменили тактику и начинают аферы с "пристрелочных звонков". Чтобы человек им поверил, злоумышленники дробят мошенничество на несколько этапов, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам рассказали, что делать, если деньги на счету исчезли

По его словам, они разработали новую тактику. Сначала делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги.

Сначала идет выяснение и уточнение персональных данных, на втором звонке злоумышленник говорит о том, что некое лицо пыталось взять кредит с доверенностью от имени потенциальной жертвы. Узнав, что гражданин кредит не брал, мошенник вежливо прощается. Возможен и третий звонок с просьбой быть бдительным.

"И вот тут гражданин окончательно верит, что на том конце трубки "сотрудник" полиции или следственного комитета", — говорит юрист.

Так, возникает доверие, которым и пользуются мошенники. Ведь от гражданина не требуют сообщать личную финансовую информацию, переводить деньги или брать кредиты.

Кроме того, у мошенников часто бывает информация о последних визитах пожилых людей в банк.

Однако само мошенничество еще впереди, предупреждает юрист. И при следующих контактах мошенники получают от доверившегося им человека все, что хотят по уже накатанным схемам.