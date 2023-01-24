МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Автомобилисты нередко оставляют свой номер телефона на лобовом стекле — это выручает, если вы загородили кому-то выезд или ваше авто мешает работам коммунальных служб. Однако такой поступок может привлечь внимание мошенников, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Водителям рассказали, как погода влияет на "настроение" двигателя

"Мобильные сервисы и интернет-сообщества позволяют узнать многое о человеке лишь по одному только номеру", — уточнила эксперт.

По ее словам, номер телефона в сочетании с номером машины и VIN-кодом (иногда его можно увидеть при осмотре автомобиля) позволяет многое узнать о человеке.

К примеру, по ее словам, одно из мобильных приложений позволяет определить, как абонент записан в телефонных книгах своих знакомых, коллег. Иногда, такие сведения могут быть очень информативными, содержать ФИО, место работы, должность, сведения о родственниках и так далее, к примеру, "Ирина, мама Кати Ивановой, 5 "б"; "Ирина Иванова бухгалтер ООО "Лотос", "Ира жена Васи" и пр.

Таким образом, излишне доверчивым и беспечным автомобилистам могут поступать звонки от "потерпевших" и "свидетелей" якобы произошедшей аварии, которые будут требовать деньги за молчание. Могут предложить выкуп автомобилей по выгодной цене и под предлогом перевода задатка выманить номер банковской карты. Возможны также звонки фейковых "судебных приставов" и "инспекторов ГИБДД", которые за мзду предложат списать штрафы.

Полностью защититься от мошенников невозможно, считает Кудерко. Однако хорошей мерой предосторожности будет демонстрация номера телефона лишь в крайней необходимости, а после того, как актуальность пропала — карточку с номером телефона лучше убрать с видного места.

Юрист советует: в разговорах по телефону с незнакомцами никогда не нужно торопиться и принимать поспешные решения. Всегда задавайте уточняющие вопросы, спрашивайте контактные данные, номер телефона, на который вы можете перезвонить, данные о руководителе, адресе компании или государственного органа, названии отдела и прочее. Ответы на такие вопросы всегда будут сбивчивыми, или странными по своему содержанию, что позволит распознать мошенника еще в самом начале.