Юрист Кудерко: номером мобильного на лобовом стекле могут воспользоваться мошенники
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Автомобилисты нередко оставляют свой номер телефона на лобовом стекле — это выручает, если вы загородили кому-то выезд или ваше авто мешает работам коммунальных служб. Однако такой поступок может привлечь внимание мошенников, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
"Мобильные сервисы и интернет-сообщества позволяют узнать многое о человеке лишь по одному только номеру", — уточнила эксперт.
По ее словам, номер телефона в сочетании с номером машины и VIN-кодом (иногда его можно увидеть при осмотре автомобиля) позволяет многое узнать о человеке.
К примеру, по ее словам, одно из мобильных приложений позволяет определить, как абонент записан в телефонных книгах своих знакомых, коллег. Иногда, такие сведения могут быть очень информативными, содержать ФИО, место работы, должность, сведения о родственниках и так далее, к примеру, "Ирина, мама Кати Ивановой, 5 "б"; "Ирина Иванова бухгалтер ООО "Лотос", "Ира жена Васи" и пр.
Таким образом, излишне доверчивым и беспечным автомобилистам могут поступать звонки от "потерпевших" и "свидетелей" якобы произошедшей аварии, которые будут требовать деньги за молчание. Могут предложить выкуп автомобилей по выгодной цене и под предлогом перевода задатка выманить номер банковской карты. Возможны также звонки фейковых "судебных приставов" и "инспекторов ГИБДД", которые за мзду предложат списать штрафы.
Полностью защититься от мошенников невозможно, считает Кудерко. Однако хорошей мерой предосторожности будет демонстрация номера телефона лишь в крайней необходимости, а после того, как актуальность пропала — карточку с номером телефона лучше убрать с видного места.
Юрист советует: в разговорах по телефону с незнакомцами никогда не нужно торопиться и принимать поспешные решения. Всегда задавайте уточняющие вопросы, спрашивайте контактные данные, номер телефона, на который вы можете перезвонить, данные о руководителе, адресе компании или государственного органа, названии отдела и прочее. Ответы на такие вопросы всегда будут сбивчивыми, или странными по своему содержанию, что позволит распознать мошенника еще в самом начале.
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