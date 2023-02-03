МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банковские карты прочно вошли в нашу жизнь и расчет наличными происходит все реже. Однако не все мы умеем пользоваться пластиковыми картами правильно. О том, каких ошибок следует избегать при использовании банковских карт, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

Для начала нужно соблюдать определенные правила безопасности, сказала она. Так, например, нельзя держать бумагу с пин-кодом карты вместе с картой, или же хранить информацию о карте, карточном счете в виде фото на смартфоне.

"Лучше держать карту отдельно от смартфона — ведь риск похищения денег с карты в этом случае возрастает (ведь чтение пуш-, смс-уведомлений из банка для подтверждения платежа часто доступно и при заблокированном экране устройства). Комбинация смартфон-карта — идеальная добыча вора", — предупредила Дайнеко.

Она перечислила и другие ошибки, которые мы часто совершаем, не задумываясь. Получив сообщение от друзей или родственников с просьбой о помощи, многие спешат отправить деньги. Но соцсети и мессенджеры могут взломать, а смартфон может быть похищен. Поэтому сначала нужно связаться с человеком по телефону или лично, чтобы уточнить достоверность этой информации.

Многие поддаются на уловки телефонных мошенников, забывая, что данные карты (номер, срок действия, имя владельца и трехзначный CVV-код, текст пуш и смс-уведомлений) никогда не запрашиваются настоящими сотрудниками банка и правоохранительными органами.

Не стоит поддаваться душевному порыву, когда вас просят сделать перевод со своей карты взамен на наличные, ведь велик риск не получить деньги (или получить фальшивые), либо стать фигурантом уголовного дела (о финансировании преступной деятельности, в частности, терроризма и экстремизма). "Человек, обратившийся с такой просьбой, вполне может справиться сам и без карточного счета (обратиться в банк или отделение платежных систем, где можно осуществить перевод с наличными)", — напомнила эксперт.

При использовании банкомата/терминала не нужно спешить и суетиться, даже если торопит очередь. Эксперт предупредила, что неверно введенным пин-кодом можно заблокировать карту, а в спешке не заметить неполадок с терминалом (в том числе — наличие скиммера на клавиатуре). Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

"Лучше использовать банкомат в отделении банка, в хорошо освещенном месте с видеонаблюдением, закрывая клавиатуру и отсек для выдачи наличных, не снимать крупные суммы при посторонних", — порекомендовала Дайнеко.

Также в корне неправильно не вникать в условия использования карт. Многие из них предполагают оплату за годовое обслуживание. Перед тем, как оформить карту, нужно выяснить этот момент. Важно и наличие лимита по бесплатным операциям. Обычно перечисление между своими счетами и на карты других клиентов банка бесплатно, но лишь до определенной суммы в месяц. При переводе на карту другого финансового учреждения придется заплатить комиссию, как и за переводы через банкомат или терминал, а также через кассу банка. Если карта кредитная, то практически гарантированно будет комиссия за снятие наличных или перевод другому человеку. Не нужно забывать и о сроке грейс-периода по кредитке: полное и своевременное погашение в этот период позволит пользоваться заемными средствами без процентов.

По мнению Дайнеко, также стоит обращать внимание на такие опции, как бонусные программы и кешбэк, поскольку они могут быть очень выгодными. Нужно изучать все доступные привилегии клиента своей банковской карты и выбирать наиболее подходящие, отметила эксперт. Возврат живых денег на счет или возможность оплаты покупок бонусами/баллами — неплохое подспорье в личном бюджете, однако любая программа лояльности не должна стать самоцелью. Юрист рассказал, как поступить с найденной банковской картой

Наконец, никогда не оставляйте себе найденную чужую карту. Не нужно пытаться снять деньги или оплачивать покупку чужой картой — это кража, а не неожиданный подарок. За использование чужих банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Ответственное отношение к пластику сделает это средство платежа не только удобным, но и выгодным, а соблюдение правил финансовой безопасности позволит исключить риски потери денег со счета, подытожила эксперт.