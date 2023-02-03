Доцент Коваленко: финансовая грамотность и рост доходов помогут избежать новых долгов
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Справляться с кредитной зависимостью нужно, работая в двух направлениях — с одной стороны, наращивать доходы, чтобы поскорей расплатиться с долгами, с другой — прокачивать собственную финансовую грамотность, чтобы не влезать в новые долги, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
По подсчетам ВТБ, доля задолженности по ипотечным ссудам в российских банках в июле достигла 51% совокупного портфеля кредитов населению, впервые превысив отметку 50%. Снижающаяся покупательная способность добавляет желания взять потребительский кредит. В итоге закредитованность населения становится высокой.
Чтобы избавиться от кредитной зависимости, заемщику в первую очередь необходимо понимать потенциальные риски от собственной закредитованности.
"С этой целью вводятся меры по формированию финансовой грамотности населения на уровне правительства", — пояснила Коваленко.
По ее словам, сам заемщик должен понимать, с какими займами ему по силам расплатиться и не брать на себя избыточную кредитную нагрузку. В среднем выплаты по кредитам не должны превышать половины месячного дохода. Нельзя брать новые кредиты на погашение старых — так ваши долги только множатся.
Важно предпринять определенные меры для уменьшения кредитной нагрузки. Это может быть рефинансирование кредитов, внесение досрочных платежей, реструктуризация кредита и прочие меры.
"На сегодняшний момент рассматривается законопроект о самозапрете на кредиты и займы, что тоже станет механизмом понимания для заемщика проблем закредитованности", — добавила эксперт.
Неплохо работают и собственные психологические установки на умение жить по средствам, что включает с себя планирование доходов личного бюджета, постановку цели на уменьшение трат, нахождение способов увеличения доходов.
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