МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Справляться с кредитной зависимостью нужно, работая в двух направлениях — с одной стороны, наращивать доходы, чтобы поскорей расплатиться с долгами, с другой — прокачивать собственную финансовую грамотность, чтобы не влезать в новые долги, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Юрист раскрыл, когда должников временно лишают права водить машину

По подсчетам ВТБ, доля задолженности по ипотечным ссудам в российских банках в июле достигла 51% совокупного портфеля кредитов населению, впервые превысив отметку 50%. Снижающаяся покупательная способность добавляет желания взять потребительский кредит. В итоге закредитованность населения становится высокой.

Чтобы избавиться от кредитной зависимости, заемщику в первую очередь необходимо понимать потенциальные риски от собственной закредитованности.

"С этой целью вводятся меры по формированию финансовой грамотности населения на уровне правительства", — пояснила Коваленко.

По ее словам, сам заемщик должен понимать, с какими займами ему по силам расплатиться и не брать на себя избыточную кредитную нагрузку. В среднем выплаты по кредитам не должны превышать половины месячного дохода. Нельзя брать новые кредиты на погашение старых — так ваши долги только множатся. Названы "нужные" вещи, на которые никогда нельзя брать кредит

Важно предпринять определенные меры для уменьшения кредитной нагрузки. Это может быть рефинансирование кредитов, внесение досрочных платежей, реструктуризация кредита и прочие меры.

"На сегодняшний момент рассматривается законопроект о самозапрете на кредиты и займы, что тоже станет механизмом понимания для заемщика проблем закредитованности", — добавила эксперт.

Неплохо работают и собственные психологические установки на умение жить по средствам, что включает с себя планирование доходов личного бюджета, постановку цели на уменьшение трат, нахождение способов увеличения доходов.