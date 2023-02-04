МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Инвестиции — это возможность хорошо заработать, но и риски потерять все. Как грамотно выбрать стратегию инвестирования, на что обратить внимание, чтобы получить максимально возможный доход и избежать потерь — в материале агентства "Прайм". Брать или не брать? Как получить отсрочку по кредиту и зачем она нужна

КОГДА МОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ

Прежде всего, важно понимать, что инвестировать на последние копейки нельзя. "Делать это следует только свободные деньги — ту сумму, которой вы готовы рискнуть", — советует эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС Нина Гукасова. Опасно, по ее словам, инвестировать заемные средства, ведь можно потерять все, а кредит придется возвращать.

Второй риск, который необходимо учесть — мошенничество. В Интернете можно найти массу всевозможных предложений "выгодно вложить средства", но рисковать и обращаться к неведомым экспертам из сети не стоит. На фондовом рынке есть четкие и прозрачные правила для всех участников процесса, которые нужно соблюдать. А начать стоит с выбора легального брокера —юридической компании (например, банка), у которой есть право на биржевую торговлю. Критерий этого права — наличие лицензии Банка России.

Самостоятельность для инвестора хороша только, когда вы готовы серьезно обучаться, выбирать, следить за котировками, тенденциями в экономике и мире финансов. В остальных случаях потребуется помощь опытного брокера.

Вход на фондовый рынок теоретически не ограничен суммой — можно начать даже с тысячи рублей. Конечно, для получения более весомых результатов понадобится больше вложений. Но всегда понимайте, что идете на риск. Идея инвестирования опасна, если возникла на этапе резкого роста курса валют, драгоценных металлов, а долгосрочные инвестиции в недвижимость опасно совершать при нестабильном доходе, советует Гукасова.

КАК ВЫБРАТЬ ОБЛИГАЦИИ

Более консервативные с точки зрения рисков вложения — облигации. Это ценная бумага, выпускаемая государством или компанией, по которой гарантирован доход. Дефолт по облигациям возможен лишь в случае серьезного форс-мажора, а это, согласитесь, большая редкость.

"Осторожному инвестору лучше приобретать государственные облигации (ОФЗ): он будет периодически получать купоны и благодаря этому сможет увеличить вложенные средства", — убеждена доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Однако доходность такого типа инвестиций сопоставима с доходностью по депозитам коммерческого банка. Увеличить доходность подобной стратегии можно путем покупки ОФЗ на индивидуальный инвестиционный счет типа А (ИИС) с последующим получением ежегодного налогового вычета. Так, к доходности по ОФЗ можно получить налоговый вычет 13% на сумму до 400 тысяч рублей в год (вычет 52 тысячи рублей). Названы самые вредные кредиты, которые могут разорить

По мнению исполнительного директора, начальника управления анализа акций Совкомбанка Романа Пантюхина, среди корпоративных облигаций с хорошим соотношением доходности и риска можно поискать в сфере недвижимости и логистики, а также лизинга. При выборе конкретных компаний следует изучить их отчетность и информацию о планах дальнейшего развития, погашении купонов в последнее время. Не лишним будет ознакомиться с рекомендациями биржевых аналитиков, но целиком опираться на их мнение при выборе бумаг не стоит. Они лишь помогут составить представление об эмитенте.

АКЦИИ: РИСКИ И ВЫГОДЫ

Если инвестор желает зарабатывать больше и готов к потерям, то стоит обратить внимание на акции. Эти ценные бумаги могут принести как дивидендный доход, так и доход при последующей перепродаже, если их котировки выросли. В долгосрочной перспективе прибыль может оказаться весомее, чем при консервативных стратегиях. Вместе с тем, риск отсутствия дивидендов и удешевления самих акций на фоне непредсказуемой ситуации на бирже выше, чем в случае с дивидендами.

Но прежде, чем что-либо покупать, следует изучить основы финансовой грамотности (технический и фундаментальный анализ, макроэкономику). Следует оценить и новостной фон, который влияет на рынок ценных бумаг в целом и на конкретную акцию в частности.

Пантюхин с ней согласен: "Без резкого ухудшения геополитики стоит ставить на акции крупных банков, металлургов и логистических компаний". "Большая чистка" банковского сектора давно завершилась, и оставшиеся игроки, как мы видим, вполне успешно переносят текущие сложности. Государство помогает тем, кому это необходимо, а многие вовсе обходятся без послаблений от регулятора.

Продукция металлургического сектора востребована, невзирая на возможные ограничения и будет востребована впредь, особенно в связи с переходом на "зеленую" повестку. Поэтому в перспективе прибыль металлургов будет расти. Что касается логистики, она будет активно развиваться в связи с перенаправлением товарно-транспортных потоков. Особенно актуально это для рынка танкерных перевозок — в условиях санкций они будут незаменимы для нефтегазовых проектов.

Покупая акции, важно понимать, какие из компаний на данный момент недооценены. Если купить их "на дне", прибыль потом может превысить самые смелые ожидания.

ОПАСНАЯ ИГРА

"Игра на бирже со сложными производными инструментами, такими как бинарные опционы, свопы и т.д. для начинающего инвестора может обернуться потерей капитала", — убеждена доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Московская биржа маркирует такие активы как "Сложный продукт", что позволяет снизить вероятность приобретения частными неквалифицированными инвесторами продуктов, рисков которых они не понимают.

Заведомо провальная стратегия, по ее словам, — это вложения в хайп-проекты, которые функционируют с помощью Telegram-ботов. Пользователь переходит по ссылке в чат-бот, пишет сообщение и включается в "игру". Банк России относит такого рода проекты к финансовым пирамидам.

К хайп-проектам можно отнести инвестиции в различные NFT токены (криптоактивы, позволяющие заработать на цифровом искусстве, играх и других проектах). Сложно предугадать как будет развиваться эта сфера, какие факторы влияют на доходность и от чего зависит цена. Для начинающих инвесторов вкладывать свой первоначальных напитал в NFT слишком рискованно, вероятность получения прибыли есть, но не гарантирована и непредсказуема. Опытные инвесторы могут диверсифицировать свой портфель за счет таких активов, но только на ту сумму, которую не жалко потерять. Щекочет нервы: почему рубль лихорадит в начале года

Еще один плохой пример инвестиций, способный привести к потере денег — это торговля с кредитным "плечом", т.е. с использованием заемных средств для приобретения актива. Если актив, приобретенный таким способом, упадет в цене, то убыток для инвестора возрастет кратно.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

В качестве резюме можно привести шесть советов, которые дал новичкам-инвесторам генеральный директор "Инвестиционной компании ДИАЛОГ" Егор Диашов.