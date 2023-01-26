МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Один из основных американских индексов — S&P 500 — вот-вот продемонстрирует на графике так называемый "золотой крест". Значит ли это, что пора в спешке скупать акции компаний США, или есть другие факторы, которые помешают красивой картинке воплотиться в реальность, а инвесторам заработать? Европа познала истинную цену отказа от российского газа

КРЕСТ "ЗОЛОТОЙ" И "МЕРТВЫЙ"

Среди множества фигур теханализа есть две, по которым можно сделать прогноз будущего направления движения акций. "Золотой крест" — когда короткая 50-дневная скользящая средняя (линия на графике, отображающая среднюю цену актива за данное количество дней) пересекает более длинную 200-дневную снизу вверх. В теории за этим должен следовать рост актива. Поэтому считается, что "золотой крест" означает начало "бычьего" тренда, и инвесторам стоит покупать акции.

Обратный паттерн — "крест смерти". В этом случае короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. Такой вариант предвещает падение стоимости актива и является "медвежьим" сигналом — инвесторы спешат избавиться от бумаг.

ПАЗЛ ПОЧТИ СОШЕЛСЯ

На текущей неделе на биржах США складывается "золотой крест" по индексу S&P 500. Растущая короткая скользящая все ближе к падающей длинной — их встречное движение началось еще в декабре и теперь они буквально в шаге от пересечения.

"Пока этого не произошло, но еще неделя роста и можно будет говорить о его формальном появлении. Данный сигнал рассматривается как триггер к покупкам ввиду разворота предыдущей нисходящей тенденции и перехода в фазу роста", — говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Итак, если не случится форс-мажора, уже в ближайшие дни фигура обозначится впервые с лета 2020 года. Тогда сигналом к росту американских бирж стало восстановление после пандемии. После появления "золотого креста" акции выросли более чем наполовину. Затем в марте прошлого года S&P 500 продемонстрировал "крест смерти", после чего акции просели до минимума.

Конечно, появление данных паттернов вовсе не фатально: по разным оценкам, ожидания сбываются примерно в 60% случаев. В любом случае, график стоит интерпретировать в зависимости от прочих факторов. Возможно, "крест смерти" обозначился в районе локального минимума — это значит, что дальнейшего падения не последует, и бумаги надо не продавать, а покупать. В долгосрочной перспективе такие вложения могут принести выгоду.

ОСТОРОЖНЕЕ С АМЕРИКОЙ

Исходя из того, что фигуры теханализа — лишь повод для размышлений, но не руководство к действию, эксперты рекомендуют на данном этапе быть осторожнее с вложениями в акции США — даже если у вас есть такая возможность, не стоит слепо доверяться картинке. Появление "золотого креста" вовсе не является однозначным поводом для покупок американских акций.

"Хотя американские индексы и демонстрируют рост в начале года, это во многом связано с сезонностью, так как январь — обычно хороший месяц для рынка акций", — отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в 2022 году американские биржи подавали больше тревожных сигналов, нежели излучали оптимизм. "Например, объем новых IPO составил всего 8,5 миллиардов долларов, что для американского рынка можно считать околонулевыми значениями. Также присутствовали сигналы спекулятивного роста цен, а учитывая соотношение капитализации рынка относительно ВВП США правильнее говорить о переоцененности американского рынка ценных бумаг, считает доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов. Щекочет нервы: почему рубль лихорадит в начале года

Эксперт напомнил, что "львиная доля" роста происходит из-за того, что корпорации де-факто сами скупают собственные акции, тогда как фонды, банки и домохозяйства преимущественно их продают. Более 10 лет главными покупателями американских акций выступают именно американские компании через механизм buy back. С фундаментальной точки суммы заимствований этих компаний практически эквивалентны объемам обратного выкупа.

"При этом не стоит забывать, что за последний год процентные ставки выросли и обслуживание долгов теперь стоит существенно", — напомнил он. Так что покупки могут стать серьезным бременем, которое неплохо переложить на кого-то.

ЕСЛИ СОБЛАЗН ВЕЛИК

В целом надежды на рост рынков могут и не оправдаться. Они связаны, прежде всего, с вероятностью замедления инфляции и голубиного разворота в политике ФРС. С другой стороны, открытие Китая и сильный рынок труда в США провоцируют риски нового витка инфляции. Риски рецессии также никуда не исчезли. Долларовые ставки продолжат расти и, вероятно, продолжительное время будут оставаться на высоком уровне.

Если соблазн вложиться в американские бумаги при таких вводных все-таки перевешивает, то на фоне взрывоопасной геополитики можно обратить внимание на сектор ВПК, а также нефтяные компании, выигрывающие от высоких цен на углеводороды, советует Суверов.

По мнению Короева, тактически интересны могут быть акции представителей сектора здравоохранения и промышленности. "Стоит ориентироваться на компании с устойчивым денежным потоком, стабильной ситуацией по комфортному обслуживанию долга", — полагает он. Не так страшна рецессия: что будет, если миром начнет править Китай

При этом эксперты обращают внимание, что акции развивающихся стран выросли в целом больше американских на фоне открытия Китая. Российским инвесторам доступны бумаги китайских компаний, которые торгуются в гонконгской секции "СПБ Биржи". Возможно, их покупка в перспективе принесет более существенные дивиденды и снизит вероятность потерь.