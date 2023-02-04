МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Кредитная карта — удобный финансовый продукт, однако важно, чтобы он не был обузой и не вводил вас в лишние траты. Возможно, стоит еще раз пересмотреть свои карты, чтобы избавиться от балласта, рассказал агентству "Прайм" руководитель блока розничного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Охорзин. Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

Есть такие карты, от которых лучше избавится, так как они будут крайне невыгодны для вас, сказал эксперт. Прежде всего следует обратить внимание на комиссию за обслуживание вашей кредитки, а также стоимость СМС-информирования. "В некоторых банках даже на этом можно сэкономить: так, например, если человек является зарплатным клиентом кредитной организации, где выпущена карта, или тратит в месяц определенную сумму, обслуживание кредитки будет бесплатным. А вот в других банках за это придется платить до 3000 рублей в месяц. Поэтому всегда важно подробно ознакомиться с условиями", — объяснил Охорзин.

Также эксперт посоветовал внимательно присмотреться к такой опции, как разные льготные, или же, как их еще называют, грейс-периоды. Очень часто клиенты выбирают протяженный льготный период, желая таким образом уменьшить ежемесячные платежи, облегчить нагрузку на бюджет и снизить риск возникновения просроченной задолженности.

"Если клиент пользуется кредитной картой с длительным грейс-периодом, то также важно обращать внимание на условия, которые зафиксированы в договоре. Банк, например, может потребовать вносить ежемесячные платежи или стоимость обслуживания выше, чем при коротком "грейсе". Иногда длинный льготный период бывает лишь один раз после активации карты, а далее уже стандартный срок — 50 дней", — пояснил Охорзин.

Наконец, важно досконально изучить условия договора, сказал эксперт. Ведь если невнимательно прочитать его, то можно "попасть" на огромный процент после окончания льготного периода. Задайте все интересующие вас вопросы сотруднику банка — это поможет исключить риски переплат и сделать пользование картой максимально удобным, заключил он.