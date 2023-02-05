МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Остро возникшее головокружение, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи, предобморочное состояние или потеря сознания, нарушение зрения, двоение в глазах, остро возникшая головная боль, забывчивость и амнезия, приступы эпилепсии, дискомфорт за грудиной, ощущения перебоев в ритме сердца, нестабильность давления — все эти признаки могут говорить о состоянии, предшествующему инсульту. Об этом рассказал агентству "Прайм" врач-невролог клиник "Атлас" Игорь Мацокин. Невролог назвала снижающие риск деменции привычки

"Нарушение мозгового кровообращения, иначе инсульт, — это клинический синдром, при котором возникает нарушение какой-либо функции мозга из-за того, что кровоснабжение мозга нарушено тромбозом или эмболией", — объясняет он.

По словам невролога, спектр симптомов очень широк и разнообразен. Часто это утрата какой-либо функции. Например, утрата силы конечности, а не ее подергивание, утрата чувствительности, а не покалывание.

"Важно вовремя заметить эти неврологические симптомы, особенно те, которые носят "преходящий" характер, и незамедлительно обратиться к врачу", — предупреждает Мацокин. Эти признаки могут говорить о различных заболеваниях, только специалист может разобраться и поставить правильный диагноз.

Врач напомнил, что предынсультное состояние и сам инсульт не возникают просто так. Это всегда осложнение, вызванное, как правило, атеросклерозом, заболеваниями сердца и патологией крови.

Чтобы иметь базовое представление о рисках, специалисту нужно оценить клинические и биохимические анализы крови, функцию сердца и провести ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головы и шеи УЗДИ (БЦА).

Нужно ли вызывать скорую?

"Если появилась слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, человеку сложно говорить и понимать речь, частично или полностью пропало зрение, немедленно вызовите скорую помощь по номерам 103 или 112. Это уже симптомы инсульта", — предупредил Мацокин.