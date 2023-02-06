МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Аналитики авторитетного брюссельского агентства раскритиковали политику ЕС в сфере обеспечения газом в условиях резкого сокращения импорта из России. Критика в целом справедливая, считают эксперты. Но есть свои нюансы. Ответ на "ценовой потолок": что ждет российскую нефть?

ХОЛОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспективы Евросоюза по обеспечению природным газом оценили специалисты расположенного в Брюсселе аналитического агентства Bruegel ("Брейгель") в обзоре от начала февраля с говорящим названием "Подготовка к следующей зиме: газовый прогноз для Европы на 2023 год".

Авторы документа, посвященного подготовке стран ЕС к отопительному сезону 2023-2024 годов, отметили, что подземные хранилища газа (ПХГ) в странах объединения, согласно планам брюссельских чиновников, должны быть заполнены на 90% к 1 октября 2023 года.

Однако аналитики Bruegel, который в сущности выполняет роль мозгового центра, изучающего вопросы международной экономики, посчитали, что Европе надо продлить действующую в настоящее время меру по искусственному сокращению спроса на газ на 15% как минимум на шесть месяцев в связи с драматическим сокращением поставок из России. Но и это может не оказаться панацеей.

Специалисты агентства отметили:

— если импорт российского газа сохранится на нынешнем уровне, а погодные условия будут типичными, спрос до 1 октября 2023 года будет оставаться на уровне на 13% ниже, чем в среднем за 5 пять лет;

— если транзит газа через Украину прекратится, искусственное сокращение спроса должно достичь 17%;

— если остановятся, в том числе, поставки из России через Турцию, уменьшить свою потребность в газе Евросоюзу предстоит уже на 20%.

ВПЕРЕДИ НОВОЕ УДОРОЖАНИЕ ГАЗА

"Полностью согласен с изложенным в докладе, — указывает член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. — О том, что успешное прохождение текущего отопительного сезона не должно стать поводом для успокоения в Европе, говорится уже давно. На этот раз помогли несколько факторов. И главный — непривычно теплая зима, которая позволила снизить спрос на газ со стороны домохозяйств и электрогенерации". Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

Также специалист обращает внимание на тот факт, что в Евросоюзе оказались готовы платить рекордно высокие цены за сжиженный природный газ (СПГ) из США и других стран, в результате чего в подземные хранилища стран региона удалось закачать плановое количество газа.

"А относительно низкий спрос со стороны Китая с его политикой нулевой терпимости к коронавирусной инфекции дал возможность перенаправить значительные потоки СПГ из Азии в Европу", — уточняет эксперт.

При этом Коптев замечает, что неизвестно, будет ли следующая зима настолько же теплой, как текущая. А погодный фактор — основной в прогнозировании спроса на природный газ, обращает он внимание. "Для гарантии беспроблемного прохождения необходимо достичь целевого показателя в 90% заполненности ПХГ к 1 октября 2023 года, что без продления ограничений на потребление вряд ли возможно, — рассуждает эксперт. — И даже в этом случае, как отмечают авторы доклада, без трудностей не обойдется. Снятие коронавирусных ограничений в Китае ожидаемо приведет к росту экономики и потребности в энергии, поэтому конкуренция за СПГ в этом году будет куда более высокой, чем в прошлом. Одним из следствий этого может стать новый всплеск цен на сжиженный газ".

СТРАННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮМОР

Искусственное сдерживание спроса, о котором говорят аналитики, неминуемо приводит не только к беспрецедентным для простых европейцев бытовым неудобствам, но и к замедлению экономики. В обзоре Bruegel говорится, что предприятия, потребляющие газ как сырье, не сократили производство. Но это странное утверждение, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Я понимаю, что, может быть, предприятия, для которых газ был энергоносителем, смогли заместить его чем-то, — допускает эксперт. — Но в принципе говорить об отсутствии сокращения промышленного производства под воздействием высоких цен на газ странно".

Однако самое странное специалист видит в том, что энергетический кризис в Европе брюссельские аналитики увязывают с началом специальной военной операции.

"Это просто неприкрытое вранье, которое вводит читателя в заблуждение, — замечает эксперт. — В Евросоюзе энергетический кризис начался летом 2021 года. А первый скачок к 2000 долларов за тысячу кубометров произошел в декабре 2021-го".

Более того, среднемесячный прирост цены на СПГ в январе 2022 года, как напоминает специалист, был равен среднемесячному приросту за весь 2022 год.

"Именно ценовой скачок в декабре 2021-го года положил начало "премиальному" статусу европейского рынка, — делает вывод Фролов. — То есть европейский рынок именно тогда стал более привлекательным, чем азиатский. Россия может предложить Китаю то, без чего ему не "очнуться"

Фролов делает вывод, что аналитическая записка Bruegel является не более чем попыткой создать информационную базу для европейского руководства, основываясь на которую, они смогут утверждать, что прислушиваются к мнению аналитиков. Однако даже если чиновники в Брюсселе проигнорируют документ, спрос на газ в Европе продолжит сокращаться — глубина этого сокращения зависит от вышеупомянутых факторов. Это неминуемо приведет к дальнейшему проседанию экономики, которая пока не может развиваться без доступных энергоносителей. В результате не только возникает существенный риск усугубления кризиса — прежде всего, в отраслях, в которых газ используется, в том числе, в качестве сырья. Также создается благоприятная ситуация для дальнейшего усиления инфляции. А положение многих европейских домохозяйств уже в начале следующего отопительного сезона может оказаться просто плачевным.