МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сейчас появились разные банковские технологии, которые дают возможность оплачивать покупки, не вводя защитный код карты, но пин-код все еще является ключом от счета клиента в банке. Это значит, что хранение этого пароля должно быть максимально безопасным, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Названы ошибки, которые совершают держатели пластиковых карт

"Пин-код — один из важнейших реквизитов для подтверждения операций по карте, а значит, его хранение должно быть максимально безопасным", — отметил эксперт.

По его мнению, идеальный вариант — запомнить пароль от карты. Пин-конверт лучше хранить там, где хранятся важные, но редко используемые документы. Например, диплом, свидетельство о браке и так далее.

"Если запомнить сложно, храните так, чтобы потеря или кража карты не привела и к краже пин-кода", — отметил он и добавил, что ни в коем случае не стоит класть карту и код от нее в одно место (например, в кошелек или в сумку).

Если вы назначаете ПИН-коды сами, то лучше не использовать простые комбинации, памятные года или даты, резюмировал Сизов.