МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сейчас появились разные банковские технологии, которые дают возможность оплачивать покупки, не вводя защитный код карты, но пин-код все еще является ключом от счета клиента в банке. Это значит, что хранение этого пароля должно быть максимально безопасным, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Пластиковая карта

Названы ошибки, которые совершают держатели пластиковых карт

"Пин-код — один из важнейших реквизитов для подтверждения операций по карте, а значит, его хранение должно быть максимально безопасным", — отметил эксперт.

По его мнению, идеальный вариант — запомнить пароль от карты. Пин-конверт лучше хранить там, где хранятся важные, но редко используемые документы. Например, диплом, свидетельство о браке и так далее.

"Если запомнить сложно, храните так, чтобы потеря или кража карты не привела и к краже пин-кода", — отметил он и добавил, что ни в коем случае не стоит класть карту и код от нее в одно место (например, в кошелек или в сумку).

Если вы назначаете ПИН-коды сами, то лучше не использовать простые комбинации, памятные года или даты, резюмировал Сизов.