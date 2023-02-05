МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Переводы с карты на карту — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. В считаные минуты можно перевести деньги на другой конец страны, перевести родственникам, друзьям, вернуть долг, оплатить услуги. Однако эта операция не так уж безопасна — она может привести к самым непредсказуемым последствиям. Брать или не брать? Как получить отсрочку по кредиту и зачем она нужна

Современного россиянина сегодня просто невозможно представить без банковских карт в кошельке.

"Они настолько тесно вошли в нашу жизнь, что попытка отказа от них уже грозит определенными социальными сложностями", — рассуждает доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

На начало 2023 года было выпущено почти 384 миллиона банковских карт. По сути, на каждого жителя нашей страны (от младенца до глубокого старика) сегодня приходится по две с половиной карты, подсчитал экономист.

Операция перевода денег с карты на карту — одна из самых популярных. Это быстро и удобно, но не всегда бесплатно, продолжает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Сделать перевод можно с помощью мобильных банковских приложений, интернет-банкинга или через банкомат, а также при личном визите в отделение банка через специалиста операционного зала.

Банки позволяют не платить комиссию за перевод, если перечисление осуществляется между своими счетами/картами, а также на карты других людей-клиентов одного банка в рамках установленного на сумму перечислений без комиссии лимита.

"Если между своими карточными счетами внутри одного банка деньги можно переводить без ограничений, то при переводе на карту "родного" финансового учреждения другому человеку тоже нередко устанавливается лимит, превысив который придется заплатить комиссию за операцию (от 1 %) с суммы превышения, либо расширить лимит бесплатных переводов, оплатив подписку", — утверждает эксперт.

При межбанковских переводах себе также в большинстве случаев взимается комиссия. За переводы через банкомат или терминал, а также через кассу банка, как правило, также взимается комиссия (1-1,5 %), а при переводе через кассу банка деньги на счет получателя зачисляются не сразу — обычно в течение дня (допустимо до трех рабочих дней).

Все перечисленное, по словам Дайнеко, относится прежде всего к дебетовым картам, с кредитными картами сложнее: не все финансовые организации разрешают переводы с "кредитки" между физлицами, а если это допускается, то комиссия за перевод будет в разы выше.

Наиболее выгодным способом перевода денег без комиссии является система быстрых платежей (СБП). Для перевода необходимо, чтобы и отправитель, и получатель имели счета в банках, подключенных к системе.

В СБП тоже есть лимит по сумме перечислений: до 100 000 рублей в месяц бесплатно. Свыше лимита берется комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. "Максимальная сумма одного перевода через СБП в разных банках отличается: в одних разрешается перевести не более 50 тысяч рублей за раз/за день, а есть финансовые учреждения, где за один раз можно перевести 1 миллион и за месяц — не более 5 миллионов", — рассказывает Дайнеко.

Переводы внутри одного банка в рамках СБП невозможны, также нельзя через СБП отправить деньги с "кредитки". Чтобы осуществить перевод не нужно почти ничего, лишь номер телефона получателя и название банка, где открыт счет. Средства зачисляются практически мгновенно.

Если вы отправляете деньги не через систему быстрых платежей, то перевод за минуту — это "приятный бонус современных информационных технологий, но вовсе не обязательство банка". Посредством обычного перевода деньги могут идти до 2 рабочих дней, поясняет Кузнецов.

Что касается возможности переводов на карты иностранных банков, то они существенно сократились, признает Дайнеко.

Сделать это можно через Swift-перевод в банках, не попавших под санкции, или с помощью сторонних платежных систем. Такие переводы практически всегда будут с комиссией (за единичными исключениями). Размер комиссии устанавливает банк/платежная система и зависит от суммы перевода и банка/страны получателя.

ПРОВЕРКА РЕКВИЗИТОВ

Эксперты советуют внимательно проверять указанные при переводе реквизиты — нет ли там ошибки.

Номер, который указан на лицевой стороне любой банковской карты, а также номер банковского счета — это не просто набор каких-то цифр, говорит Кузнецов. Он создается по специальному алгоритму, включающему в себя и механизмы проверки. Береги свою "однушку": куда катится рынок аренды жилья

Поэтому, если вы ошиблись в банковских реквизитах, то ошибка будет обнаружена, и банк вернет деньги на ваш счет. В любом случае, как можно скорее уведомьте об этом ваш банк, советует Кузнецов. Но наберитесь терпения, процесс возврата может занять до 5 рабочих дней.

Если реквизиты корректные, но не те, что нужно (вместо Иванова, по ошибке указали Петрова), то вернуть деньги в этом случае будет гораздо сложнее. "Дело в том, что правила платежных систем не предусматривают никаких механизмов возврат средств, отправленных по ошибке. Более того, закон прямо запрещает банкам списывать деньги со счета получателя без его согласия", — объясняет экономист.

Что же делать? Если вы переводили деньги по банковским реквизитам, то при обнаружении ошибки поскорее обратитесь в свой банк, возможно, транзакция еще не проведена до конца, и вы успеете ее остановить.

Однако чаще всего эта ситуация возникает при переводе денег по номеру телефона физлицу. В этом случае деньги списываются моментально, и остановить такой перевод уже не получится. Именно поэтому все банки показывают вам предварительно имя и первую букву фамилии получателя, проверить себя лишний раз не вредно.

Если деньги уже перечислены, то стоит связаться с получателем платежа и попробовать договориться "полюбовно". "По закону, ваш перевод считается для него необоснованным обогащением, и он должен будет вернуть вам деньги по тем реквизитам, с которых они были получены. Параллельно нужно также обратиться в банк-получатель. Последний, возможно, потребует вашего личного присутствия и подачи письменного заявления на возврат ошибочного платежа", — объясняет Кузнецов.

Если ваш контрагент добросовестный, то проблема рано или поздно решится. Но иногда, увы, все попытки вернуть платеж оказывается бесполезны.

ЧТО ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ НАЛОГОВОЙ

Не стоит опасаться того, что налоговая служба следит за всеми переводами физических лиц на постоянной основе. Однако ФНС действительно может заинтересоваться движением денежных потоков на вашем счёте, уверяет доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Семён Янкевич.

Налоговая служба может получить информацию о возможных незаконных доходах из любых источников. Тогда ФНС вправе запросить данные о счетах гражданина в банке.

Переводы могут проверяться службой финансового мониторинга. О подозрительных операциях Финмониторинг обязаны уведомлять и сотрудники банков. Центробанк разработал методичку, где чётко определил критерии подозрительности переводов. К ним, как разъясняет Янкевич, относятся движение средств по счету более 100 000 рублей в день или 1 000 000 рублей в месяц; больше 30 операций по зачислению и списанию в день; больше 50 в месяц или 10 в день контрагентов.

Кроме того, подозрительным считается, если на счете нет признаков обычной активности в виде покупки товаров, оплаты связи, коммунальных услуг; между зачислением и списанием денег со счета проходит меньше минуты.

Также проверяющие заинтересуются счетами, где остаток за неделю в конце дня меньше 10% от среднего объёма проходящих средств. Ещё один признак — списание и зачисление денег проводится в течение 12 и более часов за сутки. О нелегальных доходах может свидетельствовать тот факт, что у нескольких физлиц идентичная информация об устройстве для банкинга.

Если счет физлица попадает хотя бы под два критерия — проверка будет проведена, предупреждает юрист. Впрочем, такая активность на счетах обычных граждан — большая редкость.

Собственные службы мониторинга есть и у каждой финансовой организации, добавляет Кузнецов. Функционируют они по своим собственным правилам ("внутренним правилам банка"), подробности которых, как правило, не раскрываются.

"В итоге если ваш перевод чем-то покажется подозрительным банку-отправителю или банку-получателю, он может быть заблокирован до выяснения законности", — предупреждает эксперт.

В общем, если ваш перевод заблокирован, приготовьтесь доказывать, что он не связан с незаконной предпринимательской деятельностью или покупкой чего-то запрещенного. Все слишком хорошо: как понять, что инвестиции приведут к потере денег

ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ

Ситуация технического сбоя при переводах сегодня маловероятна, но, увы, ее тоже исключать нельзя. Как и любая информационная система, платежная система тоже может "глючить", "сбоить", "терять данные", на ней могут проводиться "регламентные работы", "обновления", "техобслуживания" и т.п.

"Так что если вы уверены, что все сделали правильно, но деньги так и не пришли, то для выяснения причин и решения проблемы необходимо обратиться в банк-отправитель и инициировать розыск вашего перевода. Процедура может занять довольно продолжительное время, особенно если перевод этот был международный", — подчеркивает Кузнецов.

В заключение эксперт напомнил основное правило безопасности при работе с банковскими картами. Никогда и никому не сообщайте секретные данные вашей карты — пин-код, CVV/CVC-код (трехзначный код с обратной стороны карты), кодовое слово. "Никогда и никому. Даже "Службе безопасности Сбербанка", — подытожил он.