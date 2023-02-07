МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Новые ценовые ограничения, на этот раз, для российских нефтепродуктов, вступили в силу 5 февраля. Стоит ли России опасаться очередного "потолка" и способен ли он оказать дополнительное негативное влияние на экспорт российской нефти? В ЕС рассказали об ожидаемом ущербе для России из-за санкций по нефти

НОВЫЕ ПОТОЛКИ

Предельные цены на российские нефтепродукты (или "потолки"), установленные в одностороннем порядке странами "Большой семерки", включая США, а также Евросоюзом и Австралией, начали действовать с 5 февраля текущего года. При этом в течение 55 дней будет действовать переходный период — новые ограничения не затронут нефтепродукты, закупленные по цене выше установленного потолка, если их погрузили на судно до 5 февраля 2023 года и выгрузили в пункте назначения до 1 апреля.

По данным зарубежных СМИ, запрещено перевозить морскими путями в третьи страны светлые нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо, цены на которые превышают 100 долларов за баррель. Для темных нефтепродуктов, в том числе мазута, "потолок" составил 45 долларов за баррель.

Новые ограничения не касаются российских нефтепродуктов, поставляемых в Болгарию, Хорватию и те страны Евросоюза, у которых нет выхода к морю.

Ранее, 5 декабря прошлого года, вышеупомянутый пул западных стран ввел "потолок" цен для российской нефти. Под запретом оказались закупки нефти из России, поставляемой по морю. Ограничения не коснулись лишь случаев продажи по ценам не выше согласованного предела в 60 долларов за баррель, который время от времени планируется пересматривать.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин замечает, что новые "потолки", задуманные для ограничения цен на нефтепродукты, теоретически способны повлиять и на стоимость нефти из России. "Например, если российские компании увеличат экспорт нефти из-за невозможности полностью переориентировать экспорт нефтепродуктов, — рассуждает эксперт. — Вместе с тем, динамика спроса на нефть будет, как обычно в последние годы, определяться, в первую очередь, ситуацией на развивающихся рынках — в Китае и Индии, а также в США". Сечин сказал, как будет формироваться референтная цена на российскую нефть

КИТАЙСКИЙ СПРОС

Чтобы понять, как потолок цен на нефтепродукты отразится на рынке, нужно оценить ситуацию со спросом. Потребление нефти в Китае — крупнейшем в мире нетто-импортере этого сырья — быстро растет после отмены антиковидных ограничений. Это, в частности, заметили в Кувейте, входящем в ОПЕК и занимающем четвертое место в мире по объемам добычи "черного золота". Страна экспортирует около 2 миллионов баррелей в сутки, что составляет 2% общемировых поставок. А Китай — крупнейший покупатель кувейтских объемов.

Своим видением ситуации поделился с телеканалом Bloomberg главный исполнительный директор Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф аль-Сабах.

Трейдеры, торгующие энергоносителями, внимательно следят за Китаем: темпы восстановления китайской экономики будут важнейшим фактором, определяющим динамику цен на нефть в текущем году. Также Bloomberg заметил, что глава нефтяной госкомпании Кувейта стал более оптимистичен, чем был еще в начале декабря, когда признавался, что "очень нервничает" из-за мирового спроса на нефть.

"Действительно, Китай и крупнейший импортер, и мировой драйвер нефтяной отрасли, — отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Если взять средние показатели спроса на нефть до 2020 года за предыдущие десять лет, мы увидим динамику порядка миллиона баррелей в сутки за год. То есть спрос на нефть рос довольно быстро, и уже к 2020-му превысил отметку в 100 миллионов баррелей. Собственно, сейчас мы также вернулись к этой отметке, выше 100 миллионов баррелей в сутки. И на Китай приходилась примерно половина этого прироста. Китайский спрос на нефть прирастал на величину до полумиллиона баррелей в сутки за год. Это колоссальный объем, отражение высокого спроса на различные нефтепродукты. В первую очередь — на внутреннем рынке самого Китая".

Есть и другая точка зрения. "Китай все никак не выйдет из коронавирусных ограничений, они вроде как заявили об их отмене, но эффекта мы пока не увидели, — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — Сразу после отмены ограничений был всплеск заболеваемости, это вызвало определенные колебания. Будет ли развиваться китайская экономика? Что если количество заболевших будет настолько велико, что заводы будут закрываться? Потом Китай ушел на новогодние каникулы. Дальше надо будет наблюдать за темпами восстановления китайской экономики". В Германии назвали негативные последствия эмбарго на российское топливо

Специалист допускает, что взрывного роста спроса со стороны Китая не будет. "Тем не менее восстановление китайской экономики и укрепление спроса цен в рост спроса на нефть будет в Китае наблюдаться. Я думаю, что полноценно восстановление Китая мы увидим во втором полугодии нынешнего года", — рассуждает Юшков.

ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ

Но спрос на нефть зависит не только от Китая. Не менее важна ситуация на европейском рынке. "Тут все балансирует на грани рецессии, — указывает эксперт. — Мы видим, что европейская экономика очень сильно замедлилась и существует где-то в районе нулевых темпов развития. И дальше Европейский центральный банк говорит, что будет поднимать ключевую ставку".

Это замедляет развитие экономики Европы, которая остается очень крупным торговым партнером Китая, поясняет специалист. Но на второе полугодие и европейцы смотрят с оптимизмом, рассчитывая, что благодаря текущей теплой зиме не придется тратить слишком много на закупку газа. "Соответственно, не будет такого жуткого ажиотажа, как в прошлом году, и цены будут не такими высокими, а значит — инфляция не будет разгоняться так, как это было в прошлом году и не нужно будет сильно поднимать ставку ЕЦБ для борьбы с инфляцией".

Значит, спрос на нефть во втором полугодии должен быть выше, делает вывод Юшков. "Опять же, никаких изменений с точки зрения инвестиций в нефтегазовые проекты в 2022 году мы так и не увидели, — говорит он. — Как было недофинансирование, так и есть. Никаких изменений здесь не наблюдается. Поэтому дефицит как был, так и остается". Эксперты оценили возможные последствия потолка цен на нефтепродукты

При этом введение "потолков" для нефти и нефтепродуктов из России с высокой долей вероятности будут стимулировать спрос на них в странах, которые не присоединились к антироссийским ограничениям.

Соответственно, могут подняться и цены. Инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley уже прогнозируют, что во второй половине 2023 года цена на сырье сорта Brent превысит 100 долларов.

Будут ли при этом работать антироссийские "потолки", зависит только от Российской Федерации, подчеркивает Фролов. Ей решать, продавать нефть и нефтепродукты странам, вводящим соответствующие ограничения, или нет.

"Первое полугодие все-таки период переходный, когда мы продолжаем подстраиваться под новые реалии рынка нефти, ищем дополнительных покупателей, пополняя танкерный флот, чтобы вывозить нашу нефть в полном объеме, — говорит Юшков. — То же самое — с нефтепродуктами".

Таким образом, для поставок углеводородов из России вторая половина 2023 года должна стать более позитивным периодом, резюмируют эксперты. К тому времени экспортные потоки должны адаптироваться к новым условиям, а глобальный спрос под влиянием ряда факторов, ключевой из которых — восстановление экономики Китая, по всей видимости, приведет к формированию более благоприятной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.