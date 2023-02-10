МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Резко изменившаяся ситуация на рынке нефти обратила на себя внимание и заставила задуматься многих наблюдателей о причинах и возможных последствиях. "Прайм" тоже не остался в стороне. Как будут проходить "похороны" доллара и чем его заменят

ВЗЛЕТ КОТИРОВОК

Заметный рост ключевых ориентиров на мировом рынке нефти — стоимости фьючерсов Brent и WTI — наблюдался 6-8 февраля. Если 6 февраля, к 18:30, сорт Brent оценивался в 79,3 доллара за баррель, а WTI — в 72,4 доллара за баррель, то в течение торгового дня 9 февраля эти индикаторы колебались уже в среднем на уровнях около 85 долларов за баррель и 78 долларов за баррель соответственно. Впрочем, затем последовала коррекция. Но и 10 февраля, по состоянию на 10:00 мск, котировки находились выше 84 и 77 долларов за баррель соответственно, без тенденции к снижению.

Скачок биржевых нефтяных котировок произошел на фоне целого ряда событий, следовавших одно за другим с самого начала февраля.

Во-первых, Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сразу после решения ОПЕК+ о сохранении объемов добычи повысило прогноз средних цен на нефть марок Brent и WTI на текущий год. Теперь ведомство ожидает, что североморский "бенчмарк" подорожает до 83,63 доллара за баррель (январский прогноз — 83,1 доллара за баррель), а американский — до 77,84 доллара за баррель (вместо 71,57 доллара за баррель).

Во-вторых, грандиозное землетрясение магнитудой 7,8 с эпицентром в Турции в ночь на 6 февраля тоже не добавило надежд, что нефть может подешеветь: в тот же день стало известно о приостановке работы нефтяного терминала в турецком порту Джейхан. Было зафикировано три десятка афтершоков, после которых, уже в середине дня, в стране произошло еще одно землетрясение, магнитудой 7,7. А 7 февраля страну сотрясло в третий раз, магнитудой 5,6. Более того: в течение всего двух дней зафиксировали подземные толчки в самых разных частях света — около Тайваня, в районе Курильских островов, на востоке США (в штате Нью-Йорк). В Индонезии уже 9 февраля произошло землетрясение магнитудой, достигавшей, по разным данным 5,1-5,8.

НЕФТЕТРЯСЕНИЕ

Резкий скачок нефтяных фьючерсов на фоне грандиозных природных катаклизмов вынудил многих наблюдателей задаться вопросом: будет ли произошедшее удорожание кратковременным или окажется переломным для рынка, если принимать во внимание фундаментальные факторы? Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напоминает, что в настоящее время цены на нефть в целом восстанавливаются под влиянием растущего спроса со стороны Китая — крупнейшего импортера "черного золота" в мире. Второй по значимости фактор влияния на цены — это, по мнению эксперта, квоты на добычу ОПЕК+.

"Страны, участвующие в этом соглашении, весьма консервативно подходят к формированию предложения, оценивая текущий уровень спроса", — отмечает специалист.

Он полагает, что в отсутствие существенных форс-мажоров стоимость нефти будет сохраняться "в пределах инвестиционного оптимума". На данный момент Фролов оценивает этот коридор в 80-95 долларов, учитывая инфляцию в США.

Резкое удорожание фьючерсов Brent и WTI, произошедшее в начале месяца, он склонен оценивать, скорее, как ситуативное краткосрочное событие.

Впрочем, в ближайшие месяц-два на рынке нефти будет сохраняться повышенная волатильность, полагает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. "Без явной тенденции к росту, но с краткосрочными взлетами и падениями, — делится он. — Возврат к 80 долларам за баррель вполне возможен, но движения на 5-7% за несколько дней типичны для сегодняшнего рынка нефти и не имеют большого значения. Мы считаем, что только очевидные признаки роста спроса приведут нефть к устойчивому росту до 100 долларов или выше. Возможно, они появятся в Китае уже весной, и тогда мы увидим 100 долларов в середине года".

При этом эксперт призывает помнить, что пандемия Covid-19 пока не побеждена, и вспышки продолжают появляться. А это, в свою очередь, может оказать влияние и на темпы восстановления китайской экономики.

ДИСКОНТ — НЕ ВСЕГДА ДИСКОНТ

При этом скидка к бенчмаркам на основную экспортную российскую нефть Urals может сначала вырасти, если компании увеличат поставки, реагируя на второй этап эмбарго и ценового потолка, допускает Кокин. "После этого вероятно постепенное сокращение дисконта, — рассуждает он. — Новые логистические цепочки, закрепившись, снова сделают покупателей и поставщиков взаимозависимыми, поэтому позиции покупателей постепенно ослабнут". Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

Впрочем, Фролов считает, что само понятие "дисконт" не всегда адекватно отражает реальность. "Так, неверно оценивать уровень скидок, взяв за основу среднюю цену нефти марки Urals, которую публикует российский Минфин, — отмечает он. — Этот показатель носит полностью синтетический характер и не имеет прямого отношения к реальной цене, по которой продается российская нефть".

Таким образом, резкое удорожание нефтяных фьючерсов, произошедшее 8 февраля, необязательно отражает некую формирующуюся тенденцию на рынке. Да, в ближайшие недели вполне вероятны новые скачки. Но они могут воплотиться в стабильное повышение цен на "черное золото" лишь при условии заметного укрепления спроса. Актуальная стоимость российских "бочек" будет, по-видимому, зависеть не столько от уровней цен на признанные бенчмарки с учетом дисконтов, сколько от реальной потребности в нефти из России в регионах сбыта, альтернативных недружественным странам.