МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рубль весной скорее будет склонен к сдержанному ослаблению против доллара, евро и юаня на фоне увеличения дефицита государственного бюджета, неопределенности в отношении нефтегазовых поступлений и общего состояния российской экономики, рассказала "Прайм" аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова. Как будут проходить "похороны" доллара и чем его заменят

С одной стороны, власти активно разрабатывают меры восполнения дефицита бюджета после слабых январских данных (например, возможность привязки налогов в нефтяной отрасли к другим сортам нефти взамен сильно подешевевшей Urals, а также добровольные корпоративные взносы со сверхприбылей за 2022 год). С другой, как минимум в первую половину весны общая экономическая неопределенность будет сохраняться, а рынок продолжит оценивать эффект введенных эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС.

Кожухова указала, что в связи с вышеупомянутыми факторами доллар при умеренно негативном сценарии может стремиться к средним значениям около 78-81 рубля, евро — к 85-88 рублям, а китайский юань — к 11,50-12 рублям. Более слабая нацвалюта также выгодна экспортерам, в связи с чем власти вряд ли будут предпринимать меры, направленные против снижения рубля при отсутствии его аномальных движений. Аналитик также призвала не списывать со счетов и геополитическую неопределенность: ведь в случае ее усиления рубль почти наверняка окажется под волной новых продаж.

При нейтральном сценарии российская валюта может продолжить колебания недалеко от уровней начала февраля, то есть в районе 70 рублей против доллара, 75 рублей против евро и 10,50 рублей против китайского юаня, подытожила Кожухова.